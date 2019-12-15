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Американские военные могут перестать зависеть от источников воды
Источник материала: Tut.by
Агентство перспективных исследовательских оборонных проектов США (DARPA) запускает новую программу по извлечению воды из атмосферы. Проект предназначен для резкого снижения зависимости солдат от поставок воды: ее можно будет собирать на месте из воздуха в достаточных количествах. Об этом
Преимуществом нового метода, отмечает руководитель программы Сет Коэн, является возможность без проблем доставать воду даже в засушливых регионах. Сейчас военные зависят от наличия в том или ином регионе источников воды или транспортировки бутилированной воды из других мест.
Если программа увенчается успехом, то с помощью передовых сорбентов можно будет быстро и с минимальными затратами энергии добывать воду прямо из воздуха. Такие сорбенты уже существуют, вопрос лишь в том, чтобы производить их в нужных масштабах и обеспечивать стабильность производства воды на долгое время.
По словам Коэна, успех программы значительно повысит маневренность мобильных соединений, так как они смогут обходиться без источников и транспорта для доставки воды. Также новая технология сможет помочь людям, обитающим в засушливых регионах, получить новый источник воды и тем снизить их мотивацию к конфликтам из-за водных ресурсов.
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Проект предназначен для резкого снижения зависимости солдат от поставок воды.
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