Американские военные могут перестать зависеть от источников воды

Источник материала: Tut.by

Агентство перспективных исследовательских оборонных проектов США (DARPA) запускает новую программу по извлечению воды из атмосферы. Проект предназначен для резкого снижения зависимости солдат от поставок воды: ее можно будет собирать на месте из воздуха в достаточных количествах. Об этом пишет Defence Blog.



Американские солдаты во время операции «Буря в пустыне». Фото: wikimedia.org

Преимуществом нового метода, отмечает руководитель программы Сет Коэн, является возможность без проблем доставать воду даже в засушливых регионах. Сейчас военные зависят от наличия в том или ином регионе источников воды или транспортировки бутилированной воды из других мест.

Если программа увенчается успехом, то с помощью передовых сорбентов можно будет быстро и с минимальными затратами энергии добывать воду прямо из воздуха. Такие сорбенты уже существуют, вопрос лишь в том, чтобы производить их в нужных масштабах и обеспечивать стабильность производства воды на долгое время.

По словам Коэна, успех программы значительно повысит маневренность мобильных соединений, так как они смогут обходиться без источников и транспорта для доставки воды. Также новая технология сможет помочь людям, обитающим в засушливых регионах, получить новый источник воды и тем снизить их мотивацию к конфликтам из-за водных ресурсов.