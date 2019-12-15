Новая высота юных волковысских каратистов на национальном чемпионате страны

Источник материала: Новости Волковыска

Очередной календарный год Белорусской федерации шотокан каратэ-до завершился проведением национального чемпионата страны.

В этом знаковом для каратистов событии принимали участие 25 организаций из всех областей нашей страны и г. Минска. За награды боролись 216 спортсменов в 61 разделе.

Нынешний итоговый турнир календарного года был организован Белорусской федерацией шотокан каратэ-дов28-й раз. Турнир был одним из главных этапов отбора по формированию сборной команды страны среди взрослых и ветеранов для участия в чемпионате/первенстве Европы SKDUN-2020 по шотокан каратэ-до, который пройдет в городе Баня Лука/Босния-Герцеговина. На участие в Евро-2020 смогут претендовать спортсмены, занявшие зачетные (1-4) места на нынешнем спортивном форуме.

В рамках события одновременно с чемпионатом состоялись открытые республиканские юношеские соревнования Белые Росы, где участие квалифицированных спортсменов в категориях опен сочетались с возможностью приобрести ценный соревновательный опыт, выступая по программе кохай.

Учащиеся объединения по интересам каратэ-до Красносельского ЦТДиМ приобрели бесценный опыт и добились следующих результатов;

Санцевич Егор -1 место инд. кумитэ, 3 место инд. кумитэ

Косенчук Никита -2 место инд. кумитэ

Санцевич Артемий -2 место инд. ката

Косенчук Арсений -3 место инд. кумитэ

Поздравляем ребят и их тренера Дмитрий Дудко с достойными результатом!



















