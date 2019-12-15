Очередной календарный год Белорусской федерации шотокан каратэ-до завершился проведением национального чемпионата страны.

В этом знаковом для каратистов событии принимали участие 25 организаций из всех областей нашей страны и г. Минска. За награды боролись 216 спортсменов в 61 разделе. 

Нынешний итоговый турнир календарного года был организован Белорусской федерацией шотокан каратэ-дов28-й раз. Турнир был одним из главных этапов отбора по формированию сборной команды страны среди взрослых и ветеранов для участия в чемпионате/первенстве Европы SKDUN-2020 по шотокан каратэ-до, который пройдет в городе Баня Лука/Босния-ГерцеговинаНа участие в Евро-2020 смогут претендовать спортсмены, занявшие зачетные (1-4) места на нынешнем спортивном форуме.

В рамках события одновременно с чемпионатом состоялись открытые республиканские юношеские соревнования Белые Росы, где участие квалифицированных спортсменов в категориях опен сочетались с возможностью приобрести ценный соревновательный опыт, выступая по программе кохай.

Учащиеся объединения по интересам каратэ-до Красносельского ЦТДиМ приобрели бесценный опыт и добились следующих результатов; 

Санцевич Егор -1 место инд. кумитэ, 3 место инд. кумитэ

Косенчук Никита -2 место инд. кумитэ

Санцевич Артемий -2 место инд. ката

Косенчук Арсений -3 место инд. кумитэ

Поздравляем ребят и их тренера Дмитрий Дудко с достойными результатом!

Новая высота юных волковысских каратистов на национальном чемпионате страны

Новая высота юных волковысских каратистов на национальном чемпионате страны

Новая высота юных волковысских каратистов на национальном чемпионате страны

Новая высота юных волковысских каратистов на национальном чемпионате страны

Новая высота юных волковысских каратистов на национальном чемпионате страны