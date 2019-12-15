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Круг ответственности службы по гражданству и миграции

16.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сотрудники подразделений по гражданству и миграции нашей страны отметят 17 декабря свой профессиональный праздник. Для сотен паспортистов и офицеров милиции юбилейным в истории службы будет следующий год.

Круг ответственности службы по гражданству и миграции

История создания службы витиевата и уходит своими корнями в далекий 1920 год, где играла не менее важную роль. В 1923 году Декретом ВЦИК и СНК РСФСР были введены "Удостоверения личности". В связи с проведением индустриализации, приведшей к массовой миграции трудоспособного населения, в 1932 года ЦИК СССР подписал Постановление "Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов".
В 1993 году из двух служб паспортного стола и отдела виз и регистрации была образована паспортно-визовая служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
После распада СССР служба, основной функцией которой ранее была выдача паспортов, виз и разрешений, а также прописка-выписка граждан, получила более широкие полномочия.
Сотрудники паспортно-визовой службы стали заниматься регистрацией временного пребывания иностранных граждан, выдачей разрешений на временное и постоянное жительство в Республике Беларусь, оформлением виз, приглашениями из-за границы, оформлением выезда за границу на постоянное место жительства, документированием паспортами, видами на жительство и проездными документами, регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания и т.д. Одним из основных направлений деятельности службы стал контроль за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.
17 декабря 2005 года на базе паспортно-визовых служб был создан Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь. С тех пор в каждом городском и районном отделе внутренних дел появились свои подразделения, в которых продолжали заниматься как прежними, так и новыми методами в работе. Оперативно-служебная деятельность подразделений по гражданству и миграции постоянно совершенствуется. За это время появилось много новых законов, которые используются и применяются службой.
- Если раньше, - говорит начальник отделения по гражданству и миграции Ивьевского РОВД майор милиции Андрей Валерьевич Шемяко, - основной нашей задачей была выдача паспортов, то сейчас круг вопросов расширился. В нашей компетенции - реализация законодательства Республики Беларусь о гражданстве, выезде из страны и въезде в нее, передвижении граждан и выборе ими места жительства, правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, предоставлении статуса беженца или убежища на территории страны, внешней трудовой миграции и многое другое. Ни для кого не секрет, что наш район приграничный, а это накладывает определенный отпечаток. Вопросов с иностранными гражданами в самом деле много. На повестке дня остаются также вопросы регистрации граждан по месту жительства, по месту пребывания.
Да, круг вопросов, который решает небольшой коллектив, возглавляемый А. Шемяко, достаточно большой, можно даже сказать, внушительный. Но оперативно решать поставленные задачи, при этом максимально учитывать интересы граждан, помогать им в рамках действующего законодательства позволяют профессионализм и большая ответственность сотрудников группы по гражданству и миграции: ведущего специалиста по регистру населения отделения по гражданству и миграции Татьяны Генриховны Лапато, специалиста 1-й категории Виталия Викторовича Венскеля, паспортиста отделения по гражданству и миграции Марины Эдуардовны Усс. Каждый специалист владеет кругом вопросов, что и помогает работать слаженно и успешно.

К сведению граждан
Отделение по гражданству и миграции Ивьевского РОВД информирует о переносе рабочего дня с четверга 2 января 2020 года на понедельник 30 декабря 2019 года
Прием граждан отделением по гражданству и миграции Ивьевского РОВД 30 декабря 2019 года будет осуществляться с 8.00 до 13.00.

В. ГУЛИДОВА.

 
 
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Сотрудники подразделений по гражданству и миграции нашей страны отметят 17 декабря свой профессиональный праздник. Для сотен паспортистов и офицеров милиции...
 
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