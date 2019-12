Посмотрите обновленную версию клипа на Last Christmas. Она очень четкая!

Источник материала: Tut.by

Клип на культовую песню Last Christmas, без которой сложно представить любое новогоднее торжество, спустя 35 лет отреставрировали — теперь его можно посмотреть в разрешении 4K. За новогодним настроением срочно кликайте на ролик.

В декабре 198 года британский дуэт Wham!, состоящий из музыкантов Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, выпустил композицию Last Christmas (это та, где дальше по тексту I gave you my heart). Через 35 лет студия Sony Music Entertainment выпустила отремастеренную версию клипа. Как подметило издание The Verge, качество изображения в ролике настолько четкое, будто бы Sony наняла двойников актеров и переодела их в костюмы восьмидесятых.

А вот так клип выглядел до «реставрации». Если уже видели его, все равно пересмотрите! Лишним-то точно не будет.

Все новогодние мероприятия Минска мы собрали в одном месте — вот тут .

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play