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Посмотрите обновленную версию клипа на Last Christmas. Она очень четкая!
Источник материала: Tut.by
Клип на культовую песню Last Christmas, без которой сложно представить любое новогоднее торжество, спустя 35 лет отреставрировали — теперь его можно посмотреть в разрешении 4K. За новогодним настроением срочно кликайте на ролик.
В декабре 198 года британский дуэт Wham!, состоящий из музыкантов Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, выпустил композицию Last Christmas (это та, где дальше по тексту I gave you my heart). Через 35 лет студия Sony Music Entertainment выпустила отремастеренную версию клипа. Как
А вот так клип выглядел до «реставрации». Если уже видели его, все равно пересмотрите! Лишним-то точно не будет.
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Клип на культовую песню Last Christmas, без которой сложно представить любое новогоднее торжество, спустя 35 лет отреставрировали - теперь его можно посмотреть в...
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