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Уволили главного режиссёра Оперного театра, который работал там 10 лет. Им займётся милиция
Источник материала: KYKY>
Главного режиссера Национального театра оперы и балета Михаил Панджавидзе спустя десять лет работы уволили с его должности. По официальной версии, он прогулял работу со вторника по пятницу на прошлой неделе.
Панджавидзе возмущён решением об увольнении. И говорит, что в театре его травили
В беседе с «Нашей Нивой» Михаил Панджавидзе
«И вот сегодня [комментарий Панджавидзе был опубликован 13 декабря] мне звонят. «А вы где?» – спрашивают. Я удивился: «Как где, дома». Тогда у меня попросили документ, который подтвердит, что есть причина, по которой я отсутствую на работе. Я сказал, что больничного у меня нет, на что мне ответили, что в таком случае оформляют мне прогулы и увольняют за это».
Со слов Панджавидзе, Петрович пошел на крайнюю меру, чтобы увольнение стало показательным и другие сотрудники театра не расслаблялись. «Премии меня тоже лишили. Отпускные не заплатили, фактически оставили без средств», – возмутился экс-главный режиссер театра. Панджавидзе также рассказал, что в театре его начали травить еще год назад, после скандальной постановки «Саломея». Уже тогда у режиссера случился конфликт с тогдашним руководителем театра Валентином Елизарьевым.
На вопрос журналистов о том, что станет с Национальным театром оперы и балета, Панджавидзе ответил так: «Судьба провинциального театра. Вот когда я увижу наш театр на гастролях за границей не с одним спектаклем, а целым циклом, когда я увижу название нашего театра в международных фестивалях, я тогда заберу свои слова обратно. А пока я убежден, что ничего хорошего здесь не будет. А я ухожу».
В интервью TUT.by директор театра
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