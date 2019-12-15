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Уволили главного режиссёра Оперного театра, который работал там 10 лет. Им займётся милиция

16.12.2019 15:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Главного режиссера Национального театра оперы и балета Михаил Панджавидзе спустя десять лет работы уволили с его должности. По официальной версии, он прогулял работу со вторника по пятницу на прошлой неделе.

Панджавидзе возмущён решением об увольнении. И говорит, что в театре его травили

В беседе с «Нашей Нивой» Михаил Панджавидзе объяснил свою версию случившегося. Со слов уже экс-главного режиссера, с директором театра Александром Петровичем (пришел в должность 5 ноября) он устно договорился о том, что будет работать из дома, где компьютер более мощный. Панджавидзе работал над одной постановкой, оперой «Набукко». 

«И вот сегодня [комментарий Панджавидзе был опубликован 13 декабря] мне звонят. «А вы где?» – спрашивают. Я удивился: «Как где, дома». Тогда у меня попросили документ, который подтвердит, что есть причина, по которой я отсутствую на работе. Я сказал, что больничного у меня нет, на что мне ответили, что в таком случае оформляют мне прогулы и увольняют за это».

Со слов Панджавидзе, Петрович пошел на крайнюю меру, чтобы увольнение стало показательным и другие сотрудники театра не расслаблялись. «Премии меня тоже лишили. Отпускные не заплатили, фактически оставили без средств», – возмутился экс-главный режиссер театра. Панджавидзе также рассказал, что в театре его начали травить еще год назад, после скандальной постановки «Саломея». Уже тогда у режиссера случился конфликт с тогдашним руководителем театра Валентином Елизарьевым.

На вопрос журналистов о том, что станет с Национальным театром оперы и балета, Панджавидзе ответил так: «Судьба провинциального театра. Вот когда я увижу наш театр на гастролях за границей не с одним спектаклем, а целым циклом, когда я увижу название нашего театра в международных фестивалях, я тогда заберу свои слова обратно. А пока я убежден, что ничего хорошего здесь не будет. А я ухожу».

В интервью TUT.by директор театра заявил, что Панджавидзе подделал больничный. Теперь им займётся милиция

Директор театра Александр Петрович отверг версию Михаила Панджавидзе и сказал, что устных договоренностей между ними не было. Панджавидзе якобы долго не приходил в театр, и от него потребовали медицинскую справку. Режиссер принес больничный лист, который, по словам Петровича, оказался поддельным. «На основании этого документа мы приняли решение, что это прогулы. Главный режиссер был уволен за них», – пояснил Петрович журналистам TUT.by.

Более того, театр и медицинское учреждение, которое было указано на фейковой справке, отправили письмо в УВД Центрального района с просьбой дать правовую оценку действиям Панджавидзе насчет фиктивного документа. О том, ищет ли Петрович нового главного режиссера, директор театра конкретно ответить не смог.

 
 
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Главного режиссера Национального театра оперы и балета Михаил Панджавидзе спустя десять лет работы уволили с его должности. По официальной версии, он...
 
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