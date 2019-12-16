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«Калядная зорка» соберет белорусских дизайнеров в Мирском замке

16.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Калядная зорка» соберет белорусских дизайнеров в Мирском замке

20 декабря в Мирском замке члены Белорусской палаты моды соберутся вместе на благотворительный вечер «Калядная зорка». В преддверии зимних праздников белорусские дизайнеры и fashion — персоны нарядят елку уникальными новогодними игрушками, созданными по мотивам истории Мирского замка.

Белорусские дизайнеры это не просто люди, создающие одежду, а представители интеллигенции, которая знает свои корни и ценит их, используя артефакты как источник вдохновения для современных проектов. В данном проекте они создадут уникальную коллекцию елочных украшений по мотивам истории и легенд Мирского замка – настоящей жемчужины белорусского наследия.

«Одной из задач является консолидация дизайнеров-коллег не только на профессиональных мероприятиях, но и по таким торжественным случаям. Люди через такие светские мероприятия знакомятся с дизайнерами лично, что положительно влияет на престижность покупки у конкретного автора впоследствии. Мы, как и коллеги в Европе, подчеркиваем наши культурные ценности, а именно – в данном случае — историю Мирского замка», — отметила Янина Гончарова, председатель Белорусской палаты моды.

«Мірскі замак мае доўгую і цікавую гісторыю. На працягу пяці стагоддзяў ён не раз быў у эпіцэнтры ваенных, палітычных і культурных падзей. Сёння старажытны замак – гэта прыгожы музей, у залах якога праходзяць разнастайныя па форме і зместу культурна-масавыя мерапрыемствы. Адно з іх – «Калядная зорка», падчас якога будзе магчымасць даведацца пра гісторыю Мірскага замка, акунуцца ў атмасферу іншай эпохі і падарыць сабе святочны настрой. «Калядная зорка» напярэдадні навагодніх святаў пакладзе пачатак нашым традыцыйным зімовым мерапрыемствам, якія праходзяць у пачатку студзеня. Мы чакаем Вас на Калядныя балі, на якія можа прыехаць любы жадаючы, у тым ліку і дызайнеры з усіх гарадоў Беларусі», — рассказал директор Мирского замка Александр Лойко.

Четырехметровая новогодняя ель расположится в Портретном зале, где с 20 декабря по 19 января ее сможет увидеть каждый посетитель Мирского замка (а это более пятнадцати тысяч человек), а также оставить там подарок для детей-сирот, которые особенно нуждаются во внимании в праздничные дни.

В финале вечера дизайнеры исполнят торжественный танец «Полонез», а после состоится званый ужин.

Организаторы мероприятия: РОО «Белорусская палата моды», агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум», музей «Замковый комплекс «Мир».

 
 
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20 декабря в Мирском замке члены Белорусской палаты моды соберутся вместе на благотворительный вечер «Калядная зорка». В преддверии зимних праздников...
 
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