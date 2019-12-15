Не поверите! На этой неделе до +10°С









17 декабря, во вторник, погодные условия будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. По северу Беларуси скажется влияние фронтального раздела.





Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…+4°С, максимальная днем +3...9°С.





18 декабря, в среду, погоду будет основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Днем в отдельных районах Витебской области ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5°С, максимальная температура днем +3…10°С.





19 декабря, в четверг, преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ночью и утром в отдельных районах Витебской области сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная днем +1…6°С.





20 декабря, в пятницу, в основном без осадков, только днем местами по западу страны небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, а также слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.





Температура воздуха минимальная ночью составит от −5°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу Беларуси; максимальная температура днем −2…+4°С, в юго-западных районах страны до +7°С.









21 декабря, в субботу, в отдельных районах страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем −1…+5°С; в юго-западных районах страны ночью +3...5°С, днем +6...7°С.





22 декабря, в воскресенье, фронтальные разделы обусловят на большей части территории страны кратковременные осадки (в основном дождь), слабые туман и гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…+5°С, максимальная температура днем +2…8°С.