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СК проводит проверку по факту смерти Владимира Цыплакова

16.12.2019 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту смерти известного тренера и хоккеиста Владимира Цыплакова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Цыплакову было 50 лет.


Фото: delaemvmeste.by

На счету Цыплакова 349 матчей в НХЛ («Лос-Анджелес Кингз» – 1995-1999 и «Баффало Сэйбрз» – 1999-2001), в которых он набрал 173 (70+103) очка. В России форвард выступал за «Ак Барс» в 2001-2004 годах, а также за ЦСКА с 2004 по 2005 год.

В составе сборной Беларуси Владимир выступал на шести чемпионатах мира (из них два в первом дивизионе), а также Олимпийских играх 1998 и 2002 годов. На этих турнирах Цыплаков провел 46 матчей, в которых набрал 48 (24+24) очков.

Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. После завершения игровой карьеры работал тренером в сборной Беларуси, минском «Динамо», «Авангарде», «Северстали», «Тракторе». Последним местом работы был солигорский «Шахтер».

 
 
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Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту смерти известного тренера и хоккеиста Владимира Цыплакова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на...
 
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