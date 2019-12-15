ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев в Беларуси

16.12.2019 15:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Президент подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев в Беларуси

фото: dev.by

Документом, в частности с 5 до 10 суток продлевается срок, в течение которого иностранцы должны осуществить регистрацию по месту фактического временного пребывания в Беларуси.

Глава государства подписал изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Документ ранее принял парламент.

Изменения приняты для повышения туристической и инвестиционной привлекательности Беларуси.

Документ корректирует основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну, определяет механизм получения информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, передает БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документом, в частности с 5 до 10 суток продлевается срок, в течение которого иностранцы должны осуществить регистрацию по месту фактического временного пребывания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ждем сигнала: в МВД не могут сказать, когда же шенген подешевеет до 35 евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика