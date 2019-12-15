Президент подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев в Беларуси

Источник материала: Ежедневник



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Документом, в частности с 5 до 10 суток продлевается срок, в течение которого иностранцы должны осуществить регистрацию по месту фактического временного пребывания в Беларуси.

Глава государства подписал изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Документ ранее принял парламент.

Изменения приняты для повышения туристической и инвестиционной привлекательности Беларуси.

Документ корректирует основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну, определяет механизм получения информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, передает БЕЛТА .