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Президент подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев в Беларуси
16.12.2019 15:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dev.by
Документом, в частности с 5 до 10 суток продлевается срок, в течение которого иностранцы должны осуществить регистрацию по месту фактического временного пребывания в Беларуси.
Глава государства подписал изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Документ ранее принял парламент.
Изменения приняты для повышения туристической и инвестиционной привлекательности Беларуси.
Документ корректирует основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну, определяет механизм получения информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, передает
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Документом, в частности с 5 до 10 суток продлевается срок, в течение которого иностранцы должны осуществить регистрацию по месту фактического временного пребывания...
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