В России показали уникальный советский истребитель пятого поколения

Источник материала: Tut.by

Блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd ознакомил читателей с фотографией полноразмерного макета необычного авиационного комплекса, разрабатывать который начали еще в 1980-х в СССР. Как отмечают эксперты, это первая попытка ОКБ Сухого создать истребитель пятого поколения, пишет Naked Science.



С-22. Фото: 80 лет ОКБ Сухого

Изделие С-22 представляет собой довольно крупный двухдвигательный истребитель с крылом обратной стреловидности. Оригинал фото показали в юбилейном издании «80 лет ОКБ Сухого».

Большой интерес вызвал снимок, демонстрирующий конструкцию сопла: хорошо видно, что советские инженеры хотели сделать его плоским. Как сообщают «Военное обозрение», несмотря на прошедшие десятилетия, такую конструкцию сопла даже сейчас считают самой прогрессивной и в полной мере соответствующей требованиям пятого поколения.

Стоит сказать, что первый истребитель пятого поколения — F-22 — снабдили соплом похожей (с рядом условностей, разумеется) конструкции. Оно призвано снизить заметность летательного аппарата в инфракрасном диапазоне. В свою очередь, F-35 и российский Су-57 имеют более привычное круглое сопло. Такое же установлено на китайском истребителе пятого поколения J-20.



С-22 / (c)80 лет ОКБ Сухого

Как можно видеть на фотографии, в ОКБ Сухого решили использовать для своего детища индекс «Су-47». Важно отметить, что под ним фигурирует и так называемый С-37 «Беркут» или Су-27КМ — экспериментальный российский перспективный палубный истребитель, имеющий крыло обратной стреловидности. Эта машина совершила первый полет в 1997 году и активно использовалась для отработки технологий Су-57. Всего построили один экземпляр «Беркута»: его можно было видеть на прошедшем в этом году авиасалоне МАКС.

В целом, стоит сказать, что ничего похожего на С-22 никогда не эксплуатировали ни советские/российские ВВС, ни западные страны. Само по себе крыло обратной стреловидности, в силу связанных с его разработкой аэродинамических сложностей, нашло ограниченное применение в авиации.

Напомним, в качестве истребителя пятого поколения Россия в итоге выбрала вышеупомянутый Су-57. До конца года ВКС должны получить первую серийную машину этого типа. Ранее стало известно о заключении контракта, предполагающего поставку 76 таких истребителей. Известно также, что в 2020-х серийный самолет хотят снабдить так называемым двигателем второго этапа.