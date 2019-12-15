ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России показали уникальный советский истребитель пятого поколения

16.12.2019 15:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd ознакомил читателей с фотографией полноразмерного макета необычного авиационного комплекса, разрабатывать который начали еще в 1980-х в СССР. Как отмечают эксперты, это первая попытка ОКБ Сухого создать истребитель пятого поколения, пишет Naked Science.


С-22. Фото: 80 лет ОКБ Сухого

Изделие С-22 представляет собой довольно крупный двухдвигательный истребитель с крылом обратной стреловидности. Оригинал фото показали в юбилейном издании «80 лет ОКБ Сухого».

Большой интерес вызвал снимок, демонстрирующий конструкцию сопла: хорошо видно, что советские инженеры хотели сделать его плоским. Как сообщают «Военное обозрение», несмотря на прошедшие десятилетия, такую конструкцию сопла даже сейчас считают самой прогрессивной и в полной мере соответствующей требованиям пятого поколения.

Стоит сказать, что первый истребитель пятого поколения — F-22 — снабдили соплом похожей (с рядом условностей, разумеется) конструкции. Оно призвано снизить заметность летательного аппарата в инфракрасном диапазоне. В свою очередь, F-35 и российский Су-57 имеют более привычное круглое сопло. Такое же установлено на китайском истребителе пятого поколения J-20.


С-22 / (c)80 лет ОКБ Сухого

Как можно видеть на фотографии, в ОКБ Сухого решили использовать для своего детища индекс «Су-47». Важно отметить, что под ним фигурирует и так называемый С-37 «Беркут» или Су-27КМ — экспериментальный российский перспективный палубный истребитель, имеющий крыло обратной стреловидности. Эта машина совершила первый полет в 1997 году и активно использовалась для отработки технологий Су-57. Всего построили один экземпляр «Беркута»: его можно было видеть на прошедшем в этом году авиасалоне МАКС.

В целом, стоит сказать, что ничего похожего на С-22 никогда не эксплуатировали ни советские/российские ВВС, ни западные страны. Само по себе крыло обратной стреловидности, в силу связанных с его разработкой аэродинамических сложностей, нашло ограниченное применение в авиации.

Напомним, в качестве истребителя пятого поколения Россия в итоге выбрала вышеупомянутый Су-57. До конца года ВКС должны получить первую серийную машину этого типа. Ранее стало известно о заключении контракта, предполагающего поставку 76 таких истребителей. Известно также, что в 2020-х серийный самолет хотят снабдить так называемым двигателем второго этапа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ничего похожего не стояло на вооружении ни в странах НАТО, ни в СССР
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы три лучшие визуальные иллюзии этого года, которые могут «сломать» вам мозг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика