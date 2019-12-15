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Лукашенко потребовал сажать в тюрьму за раздувание статистики наказаний

16.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси необходимо пересмотреть Кодекс об административных правонарушениях – такую позицию высказал Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24». За пять лет в стране зафиксировано 16 миллионов нарушений, а к ответственности привлечены три с половиной миллиона человек – половина трудоспособного населения страны.

«Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена «палочно-галочная» система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, а не то останутся без премии. Недопустимо, за это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему. Будет болтовня», – подчеркнул президент Беларуси.

Самые многочисленные административные нарушения – на дорогах. Их более 80%. Президент привел в пример фотофиксацию, которая вводилась для обеспечения порядка, а на деле загнала почти всех водителей в злостные нарушители. Лукашенко призвал чиновников работать иначе – создавать такие условия, чтобы водители соблюдали правила движения.

К июлю глава государства ждет обновленный законопроект об административных правонарушениях. Это должен быть такой документ, который потом в течение трех-пяти лет не надо было бы корректировать, подчеркнул глава государства.



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К июлю 2020 года в Беларуси должен быть готов обновленный законопроект об административных правонарушениях.
 
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