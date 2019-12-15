 Состоялся областной конкурс рисунка и плаката Опасность - СПИД

Источник материала: Виртуальный Брест

Награждение победителей конкурса состоялось 13 декабря 2019 года в Центре молодежного творчества (г. Брест, ул. Московская, 123)





Итоги конкурса подведены 09.12.2019 жюри в составе:

Горчанюк Н.Н. – член Брестской областной организации общественного объединения «Белорусский союз художников».

Михайлова Н.В. – учитель спецпредметов ГУО «СШ № 10 г. Бреста».

Макарук В.Л. – старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка УО «Брестский государственный технический университет».

Рудая Л.Н. – врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ/СПИД государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».





На конкурс предоставлено всего 428 работ, в т.ч. 333 школьных, 95 студенческих.





Определены победители и призеры конкурса:

Среди студенческих работ:

(награждаются ценным подарком и дипломом главного государственного санитарного врача Брестской области I, II, III степени)

1 место: Омельченко Екатерина Александровна, 17 лет, Михалюк Ангелина Олеговна, 17 лет, Пекарская Дарья Андреевна, учащиеся УО «Брестский государственный колледж сферы обслуживания». Плакат «Вслепую жить опасно».

2 место: Удовидчик Александра, УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности». Плакат «Жизни - Да».

3 место: Щербук Максим, УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности». Плакат «Надежда».







Поощрительные призы:

(награждаются ценным подарком и дипломом главного государственного санитарного врача Брестской области за оригинальность и мастерство выполненной работы)

Дворянинович Екатерина, 16 лет, УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности». Плакат «Мы за жизнь». Бигун Анастасия Васильевна, 17 лет, УО «Кобринский государственный политехнический колледж». Плакат «Мое счастье зависит от Вас!» Полянский Игорь Александрович, 17 лет, УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения». Плакат «Роза и шипы». Кулешевич Андрей Павлович, 16 лет, УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения». Картина «Цени жизнь без ВИЧ. Береги семью».





Среди школьных работ:

(награждаются ценным подарком и дипломом главного государственного санитарного врача Брестской области I, II, III степени)

1 место: Курлович Дарья Руслановна, 10 лет, ГУО «Центр творчества детей и молодежи Брестского района» д. Тельмы – 1. Плакат «Опасная игра! Не проиграй жизнь!».

2 место: Закирова Елизавета Дмитриевна, 12 лет, Гателюк Ангелина Юрьевна, 12 лет, ГУО «Средняя школа № 1 г. Жабинки». Плакат «СПИД – не приговор».

3 место: Лончук Дарья Андреевна, 13 лет. ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста». Плакат «Протяни руку помощи тому, кто нуждается в вашей помощи! ВИЧ не передается через дружбу».





Поощрительные призы:

(награждаются ценным подарком и дипломом главного государственного санитарного врача Брестской области за оригинальность и мастерство выполненной работы)

Воробьёв Елисей Максимович, 11 лет, ГУО «Средняя школа № 10 г. Бреста». Плакат «Пройди тест на ВИЧ анонимно». Лашкова Яна Александровна, 16 лет, ГУО «Средняя школа № 9 г. Бреста». Плакат «Верни свое спокойствие». Бородик Антон, 12 лет, ГУО «Средняя школа № 10 г. Бреста». Плакат «Я прошел тест на ВИЧ, а ты?». Чебан Алина Валерьевна, 16 лет, ГУО «Молотковичская средняя школа» Пинского района. Плакат «Знать чтобы жить». Живула Яна Андреевна, 10 лет, ГУО «Гимназия № 1 г. Барановичи». Плакат «Сделай тест и спи спокойно». Довгопол Анастасия, 11 лет, ГУО «Детская школа искусств им. Г.Р.Ширмы г. Пружаны». Плакат «Знание фактов развеет мифы». Денисюк Дарья Александровна, 13 лет, ГУО «Средняя школа № 10 г. Пинска». Плакат «Я толерантна. А Вы?». Дрозд Ксения Юрьевна, 14 лет, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Каменца». Плакат «Мы не видим их боль». Герасимович Полина, Рабчинская Данута, Теленкевич Вероника, 11 «Б» класс, ГУО «Гимназия № 2 г. Бреста». Плакат «HOPE». Куделич Анна Юрьевна, Подосиновик Елизавета Евгеньевна, 13 лет, ГУО «Гимназия № 6 г. Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.». Плакат «Молодежь против наркотиков». Черненко Екатерина, 11 лет, ГУО «Детская школа искусств им. Г.Р.Ширмы г. Пружаны». Плакат «Толерантное отношение». Полховская Полина Александровна, 13 лет, ГУО «Лопатинская средняя школа Пинского района». Плакат «Жизнь радость, СПИД - боль». Водчиц София Сергеевна, Вечерко Полина Викторовна, 13 лет, ГУО «Мотольская средняя школа» Ивановского района. Плакат «Они нуждаются в нашей заботе». Свентецкая Ариадна, 12 лет, ГУО «Остромичская средняя школа» Кобринского района. Плакат «Опасно - СПИД». Лукша Ульяна Ярославовна, 16 лет, ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста». Плакат «Кем бы ты ни был, ты заслуживаешь помощи». Билинская Анна, 14 лет, ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района. Плакат «СПИД – опасность всего человечества». Лукашевич Алина Дмитриевна, 10 лет, ГУО «Язвинская средняя школа» Лунинецкого района. Рисунок «Дружная семья – лучшая защита от СПИДа». Челей Андрей Иванович, 16 лет, ГУО «Гимназия г. Белоозерска» Березовского района. Плакат «Сохрани верность…». Пуккер Елена, 11 лет, ГУДОДиМ «Центр детского творчества г. Ивацевичи». Плакат «Узнай о ВИЧ все». Краснюк Дмитрий Андреевич, 13 лет, ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района. Плакат «Любовь и верность – оружие против ВИЧ». Погосян Алина Игоревна, 14 лет, ГУО «Бобриковская средняя школа» Пинского района. Рисунок «Вместе ради жизни».









отдел профилактики ВИЧ/СПИД

Брестского областного ЦГЭиОЗ