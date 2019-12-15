Гражданин Украины бродил по контрольно-следовой полосе в районе Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

14 декабря на окраине Бреста гражданин Украины был задержан при попытке нарушить белорусско-польскую границу.





35-летний житель Волынской области перелез через сигнализационный комплекс и вышел к берегу Буга в районе Брестской крепости. Не отважившись войти в реку, мужчина решил вернуться и повторить попытку позже. Однако был задержан Брестскими пограничниками.





Нарушитель попытался убедить военнослужащих, что целью его прогулки была рыбалка. Тем не менее, запись с камеры видеонаблюдения и обнаруженная у мужчины карта прилегающих к границе районов Польши свидетельствуют о его истинных намерениях.

В настоящее время иностранец находится в ИВС Брестской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс по ст.ст. 23.29, ч.1 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нарушителя ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком на 5 лет.