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Гражданин Украины бродил по контрольно-следовой полосе в районе Брестской крепости

16.12.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 декабря на окраине Бреста гражданин Украины был задержан при попытке нарушить белорусско-польскую границу.

Гражданин Украины бродил по контрольно-следовой полосе в районе Брестской крепости

35-летний житель Волынской области перелез через сигнализационный комплекс и вышел к берегу Буга в районе Брестской крепости. Не отважившись войти в реку, мужчина решил вернуться и повторить попытку позже. Однако был задержан Брестскими пограничниками.

Гражданин Украины бродил по контрольно-следовой полосе в районе Брестской крепости

Нарушитель попытался убедить военнослужащих, что целью его прогулки была рыбалка. Тем не менее, запись с камеры видеонаблюдения и обнаруженная у мужчины карта прилегающих к границе районов Польши свидетельствуют о его истинных намерениях.

В настоящее время иностранец находится в ИВС Брестской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс по ст.ст. 23.29, ч.1 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нарушителя ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком на 5 лет.

 
Теги: Брест
 
 
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  14 декабря на окраине Бреста гражданин Украины был задержан при попытке нарушить белорусско-польскую границу. 35-летний житель Волынской области перелез через...
 
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