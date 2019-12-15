Уважаемые коллеги! 21.12.2019 года с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Маркевич Иван Станиславович, заместитель председателя Минского облисполкома тел. 500-41-60
|
Прямая линия
16.12.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Уважаемые коллеги! 21.12.2019 года с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Маркевич Иван Станиславович, заместитель председателя Минского облисполкома тел. 500-41-60
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые коллеги! 21.12.2019 года с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Маркевич Иван Станиславович, заместитель председателя Минского облисполкома тел. 500-41-60...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)