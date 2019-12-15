Решением Смолевичского райисполкома районный конкурс на лучшее новогоднее оформление города Смолевичи и района проводится в рамках новогодних и рождественских праздников в целях привлечения предприятий, организаций, жителей г.Смолевичи к художественному оформлению города и района.

Районный конкурс проводится с 23 по 31 декабря 2019 года.

Общую координацию и руководство конкурсом осуществляют отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Заявки на участие в конкурсе следует подавать в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома (г.Смолевичи, ул.Советская, 125, кабинет 6) до 20 декабря 2019 года. На территориях сельсоветов заявки на участие в конкурсе принимают сельисполкомы.

Критерии и оценки оформления:

-уникальность и оригинальность новогоднего оформления;

-обозреваемость новогоднего оформления с улицы, его сказочность и эстетичность;

-наличие гармонии цветового решения в оформлении, визуальная эффективность как в дневное, так и в ночное время и т.п.

С 23 декабря 2019 года по 16 января 2020 года подстветка витражей и витрин рекомендуется с 16.00 до 8.00 часов ежедневно.

Итоги конкурса подводятся до 9 января 2020 года.

Корр. “КС”.