В Минске прошел национальный чемпионат Беларуси «Белые Росы» по шотокан каратэ-до. Он завершает очередной календарный год Белорусской федерации шотокан каратэ-до.

Спортивная борьба разворачивалась на трех татами. Для участия в соревнованиях было заявлено 216 спортсменов из 24 организаций. Представители смолевичского клуба «Гепард» также приняли участие в республиканских соревнованиях.

В рамках события одновременно с чемпионатом состоялись открытые республиканские юношеские соревнования «Белые Росы», где для квалифицированных спортсменов участие в категориях опен (23 раздела) сочеталось с возможностью приобрести ценный соревновательный опыт, выступая по программе кохай (34 раздела). Для награждения победителей и призеров были подготовлены оригинальные награды: памятные призы, оригинальные медали и дипломы.

Нынешний итоговый турнир календарного года проводился Белорусской федерацией шотокан каратэ-до в 28-й раз. Главный старт отечественного шотокана, который нередко проводится в международном формате, традиционно собирает сильных спортсменов, в число которых входят действующие победители и призеры чемпионатов, кубков, первенств мира и Европы среди юниоров, взрослых и ветеранов. Программу турнира составляют 10 соревновательных разделов. Национальный чемпионат-2019 является основным этапом отбора по формированию сборной команды страны среди взрослых и ветеранов для участия в чемпионате/первенстве Европы SKDUN-2020 по шотокан каратэ-до. Он пройдет в городе Баня Лука (Босния и Герцеговина), на участие в нем будут претендовать спортсмены, занявшие зачетные (1 – 4) места на нынешнем спортивном форуме.

В итоге представители клуба «Гепард» Богдан Молчан, Ксения Катвицкая, Ольга Хацкевич заняли вторые места в ката, а Ксения также стала второй в санбон кумитэ.

Александр Зайцев, Виктория Бондарь стали третьими в ката, Михаил Катвицкий занял третье место в кумитэ. Четвертое место в ката у Антонины Свидовской и четвертое в гохон кумитэ у Дарьи Зуевич. Константин Малахов стал третьим в ката среди родителей.

Лидия СУДНИКОВИЧ