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Рассрочка - 10 лет, 50% платит бюджет. Во сколько обойдется термошуба по новому указу президента

16.12.2019 17:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ленинском районе столицы провели собрание жителей дома № 73 на улице Плеханова по поводу обустройства их многоэтажки термошубой по новому указу президента. Как работает эта схема, а также сколько и как люди должны платить за утепление, рассказывает агентство «Минск-Новости».


Фото: «Минск-Новости»

Летом текущего года специалисты ЖКХ Ленинского района провели десятки собраний, на которых жителям рассказывали об изменениях в законодательстве, проводили предварительные опросы на предмет долевого участия в утеплении. Тогда более 70% собственников квартир в доме № 73 на Плеханова выразили готовность реализовать такой проект. В это время в здании проводился капремонт, в ходе которого заменили систему отопления, групповой прибор учета теплоэнергии, модернизировали теплоузел, утеплили чердачные помещения. В квартирах установили новые батареи с терморегуляторами. Оставалось одеть дом в «шубу» — и основные условия для комфортного проживания и экономии тепла были бы созданы.

В декабре полностью вступил в силу Указ президента от 4 сентября 2019 года № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», также вышло постановление Совета Министров от 5 декабря 2019 года № 839, в котором упорядочены вопросы проведения работ и возмещения затрат. В свою очередь институт «Белжилпроект» произвел исследование и расчеты по утеплению фасада многоэтажки на Плеханова. Так что жители услышали конкретные предложения.

Их озвучил главный инженер ЖКХ Ленинского района Виктор Муравицкий:

— Чтобы привести ограждающие конструкции в соответствие с ныне действующими нормативными требованиями по теплопередаче, следует применить в качестве утеплителя минеральную вату толщиной 12 см. То есть к фасаду крепится утеплитель, затем армирующая сетка, на нее наносится штукатурка, и заключительный этап — покраска. В стоимость включаются расходы на разработку проекта и проведение его экспертизы, авторский, технический надзор, госстройнадзор, материалы и собственно строительно-монтажные работы. Стоимость всего комплекса работ по вашему дому составила 709 904 руб. или 87,5 руб. за 1 кв. м квартиры.

В зале послышался недовольный ропот: видимо, жильцы умножили последнюю сумму на площадь своих квартир. Главный инженер поспешил уточнить: 50% стоимости берет на себя государство. Таким образом, цена 1 метра жилплощади снижается до 43,75 руб. Для 3-комнатной квартиры в 65 «квадратов» сумма составит 2 843,75 руб. Учитывая рассрочку равными долями на 10 лет, ежемесячный платеж для владельца трешки очерчивается в размере 23,7 руб. Применяя эту формулу, каждый собственник может рассчитать свою сумму возмещения затрат.

— 23,7 руб. за «квадрат» — это предельная стоимость. Она не увеличится, но вполне может уменьшиться по результатам проведения торгов по выбору проектной организации и подрядчика на строительно-монтажные работы, — подчеркнул Муравицкий.

Какой эффект даст модернизация, рассказал заведующий сектором реализации проектов отдела капремонта Минского городского жилищного хозяйства Игорь Юркевич:

— Дом будет потреблять до 20% теплоэнергии меньше, чем сейчас, что отразится на суммах к оплате услуг отопления. Хочу обратить внимание еще на один момент. При капремонте у вас уже установили на батареи терморегуляторы. Ими можно пользоваться — уменьшать объем подаваемой теплоэнергии. Но это не повлияет на стоимость услуги — оплата все равно будет производиться согласно показаниям общедомового счетчика. Поэтому должен вам порекомендовать установить за свой счет приборы учета — распределители тепла на каждый радиатор, и заключить со специализированной организацией договоры на их обслуживание и осуществление поквартирного учета тепла. Вы тем самым снизите еще до 12% плату за тепло и будете рассчитываться только за фактически потребленный объем. Эти приборы можно приобрести централизованно по оптовой цене — не более 25 руб. за один распределитель. Кроме того, согласно постановлению № 571 Совмина, собственникам, которые впервые и за свой счет установили приборы учета, полагается 10-процентная скидка на оплату тепла в течение последующих трех лет.

— Можем сначала посмотреть, что получится после утепления, а потом установить приборы? — интересовались жители.

— Конечно. Но желательно это сделать в составе проекта по утеплению, чтобы одновременно отрегулировать нагрузку на систему отопления, перевести ее на пониженные параметры.


Фото: «Минск-Новости»

Включается ли в проект утепление оконных откосов и балконов, прокомментировал директор института «Белжилпроект» Денис Жеймо:

— Откосы — обязательно, это очень важный элемент при устройстве теплоизоляции. Даже если вы поставите многокамерный стеклопакет, это не защитит жилое помещение от потерь тепла — оно будет выходить по периметру оконной ниши через неутепленные откосы.

А вот убедить собственников в необходимости утепления фрагментов стен внутри балконов (лоджий) оказалось непросто. Аргументы жителей таковы: большинство балконов застеклены, выполнена их отделка и не хотелось бы устраивать стройку, «разводить грязь» в этих помещениях, а в последующем тратиться на новый косметический ремонт. Кроме того, 12-сантиметровый слой минваты урежет и так небольшое полезное пространство. Наконец, уменьшение объема работ за счет балконов позволит сэкономить на итоговой сумме к оплате.

По мнению Жеймо, денежная экономия будет незначительной, при этом требуемого энергосберегающего эффекта достичь не удастся. Проблема еще и в том, что торцевые стены многих балконов являются фасадными для смежных квартир. Если отказаться от утепления этих фрагментов, то получится, что часть жилых помещений оденут в термошубу с дырами.

Обсуждение этого вопроса решили отложить.

Некоторые пришедшие на встречу горожане заявили, что их квартиры уже были локально утеплены. Это учитывается?

Как пояснил Юркевич, если работы выполняли в рамках текущего ремонта на основании заключений проектной организации о промерзании стен, то собственник будет участвовать в возмещении затрат на модернизацию наравне с другими. Если же он утеплил квартиру за собственные средства, то оплатит, во-первых, разницу в толщине утеплителя (новый слой минваты нанесут на уже существующий), а во-вторых, свою долю на модернизацию ограждающих конструкций мест общего пользования как участник совместного домовладения в соответствии с ст. 169 Жилищного кодекса.

По законодательству решение о тепловой модернизации принимается, если его поддержали более 2/3 собственников. Второй вариант: утеплению быть, если «за» высказались владельцы, составляющее менее 2/3, но суммарная площадь их квартир больше, нежели проголосовавших «против». В рассматриваемом доме 70 квартир 2-комнатных, 70 — 3-комнатных и одна 4-комнатная. Так что возможны оба варианта.

В завершение встречи жителям, которые уже приняли решение в пользу устройства термошубы, предложили расписаться в протоколе. Большинство собравшихся направились к столу, даже образовалась очередь. Следующим этапом будет проведение поквартирного опроса. При положительном результате вопрос утепления будет вынесен на утверждение администрации района. Затем — очередной обход с оформлением договоров; проведение торгов и разработка проекта (после него заключается допсоглашение с уточненной стоимостью суммы возмещения, но не выше озвученной на собрании); проведение тендера по выбору подрядчика и собственно выполнение работ. Только после подписания последнего акта приемки совместно с представителями инициативной группы жильцов нужно будет внести первый платеж. Средства перечисляются на специальный счет и не включаются в жировку.

Дом № 73 на Плеханова — панельный, 12-этажный, 1976 года постройки. В нем 3 подъезда, 141 квартира, причем несколько неприватизированных (арендных). Их наниматели освобождены от возмещения затрат на тепловую модернизацию, расходы берет на себя государство.

 
Теги: Минск
 
 
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