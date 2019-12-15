На презентации пенсионерка купила в кредит кастрюли за $2500. Как удалось вернуть деньги - видео

Источник материала: Слуцк Город

В субботу в редакцию SlutskGorod позвонила случчанка Анастасия и взволнованным голосом рассказала: на презентации её маме в кредит продали кастрюлю за 5 тысяч рублей. Каждый месяц в течение 3,5 лет женщина должна была платить за изделие почти половину своей пенсии - 130 рублей.

Узнав о «золотой» покупке, Анастасия уговорила маму вернуться в отель «Леман», где в это время проходила следующая презентация, и стала требовать возврат денег. Ведь, согласно Закону о защите прав потребителей, с течение 14 дней с момента покупки товара ненадлежащего качества продавец по требованию покупателя должен незамедлительно вернуть деньги.

Однако продавцы отказывались забирать кастрюлю на месте, ссылаясь на то, что они только оформляют договора. Представители компании предлагали приехать в их офис в Гродно, и там решать все вопросы. Тогда Анастасия вызвала милицию и пригласила корреспондента SlutskGorod. Только во время милицейского опроса представители фирмы согласились на возврат изделия.

Анастасия отмечает: договоры с пострадавшей случчанкой были подписаны от имени ООО «ИнВиТан», а милиции они показывали документы компании ООО «Шостком» - обе зарегистрированы в Гродно в один день, 8 января 2019 года.

— Кредит выдавал банк БелВЭБ. Там сидела юрист фирмы-продавца, которая сначала оформляла кредитные договоры, а потом, когда всё решилось, сама же их и расторгла, — рассказала Анастасия. — Мама была как зачарованная. Я показываю в интернете цены на эти кастрюли, а она не хочет верить. Говорит: ну как так, это хорошие люди, они мне даже пылесос подарили.

SlutskGorod нашёл группу Вконтакте , которая помогает белорусам, купившим товары на презентациях. Руководитель сообщества юрист Гродненского общества защиты прав потребителей Олег Викторович Калинков прокомментировал ситуацию:

— Они все [подобные организации] ведут свою деятельность законно. Вопрос в том, что в рамках Закона они обманывают людей, и государство на это никак не реагирует, — отметил юрист. — Они постоянно атакуют нашу группу Вконтакте, пытаются её заблокировать. Хотя практически каждый день к нам добавляется 30-40 новых человек.

На вопрос, на каком основании пенсионерам на месте выдают кредит без справок и поручителей, Олег Калинков ответил:

— Как правило, такие услуги осуществляют банки с российским капиталом - Москва-Минск, Решение, Дабрабыт, Альфа-Банк, БелВЭБ и другие. Под любым предлогом они дают кредиты, при том с нарушениями законодательства. Такие кредиты расторгаются в судебном порядке. Проблема в том, что кредиты получают люди в пожилом возрасте, которые зачастую не отдают себе в этом отчёта, а иногда и вовсе страдают слабоумием. И продавцы бьют на то, что у данной категории граждан есть небольшой доход, из которого можно что-то отнять.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by