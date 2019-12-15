Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Оператор связи А1 первым в Беларуси внедрил технологию Voice over LTE. Она позволяет абонентам компании, находясь в зоне действия 4G, совершать и принимать голосовые звонки очень высокого качества❗

▶ Зачем нужна технология VoLTE

Как пояснили в компании, благодаря запуску новой технологии переход абонента из сети 4G в сеть 3G во время разговора будет «бесшовным», а соединение с собеседником практически мгновенным.

Кроме того, VoLTE позволяет пользоваться мобильным интернетом даже во время звонка, а также экономить заряд аккумулятора смартфона.

▶ Что такое VoLTE (Voice over LTE)

VoLTE (Voice over LTE) – технология передачи голоса по сети LTE, которая позволяет передавать голосовой трафик высокого качества через LTE (4G) сети.

Другими словами, при активации функции слышимость во время телефонных разговоров должна улучшиться как со стороны звонящего, так и принимающего вызов абонентов. То есть, технология обеспечивает более высокую чистоту голоса, а также отсутствие посторонних шумов во время вызовов за счет использования 4G сети, а не 3G.

▶ Как подключить технологию VoLTE

На 16 декабря 2019-го технология доступна клиентам оператора бесплатно в Минске, Гомеле и Пинске. Однако ее нужно подключать.

Требуется выполнить USSD запрос *141*8#.

До конца 2019 года новинка должна быть включена во всех областных центрах, а также в большинстве крупных городов, охватив 76% населения страны.

▶ На каких смартфонах работает технология VoLTE

Чтобы оценить новые возможности, требуется мобильное устройство с поддержкой технологии VoLTE. В большинстве современных моделей как топового, так и среднего уровня технология есть.