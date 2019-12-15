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Суд оправдал израильтянина по делу об убийстве 25-летней давности. Прокурор требовал 14 лет!

16.12.2019 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд вынес оправдательный приговор гражданину Израиля Алану Левиту, которого судили за убийство минского бизнесмена 25-летней давности.

Суд оправдал израильтянина по делу об убийстве 25-летней давности. Прокурор требовал 14 лет!
Преступление произошло в одной из квартир в микрорайоне Серебрянка. За разбойное нападение на квартиру бизнесмена 8 лет отсидела минчанка, которая давала показания на Левита. Тогда в отношении него, еще по старому Уголовному кодексу в редакции 1960 года, было возбуждено уголовное дело за убийство. 

Минский городской суд оправдал Левита и освободил из-под стражи в зале суда.

Кроме этого, суд вынес частное определение направить прокурору материалы дела об убийстве бизнесмена для того, чтобы установить подозреваемого. Прокурору Ленинского района суд указал на допущенные нарушения при расследовании дела.

Левит еще до оглашения приговора был уверен в том, что суд вынесет оправдательный вердикт:

"Суд во всем разобрался и вынесет мне оправдательный приговор. Я в этом уверен, ведь я ни в чем не виноват", – сказал обвиняемый журналистам.

По его словам, уголовное дело было возбуждено на основании показаний женщины, которая его оговорила.

После оглашения оправдательного приговора, выходя из клетки, он пошутил с конвоем: "Не бойтесь, не убегу", а журналистам сказал, что в ближайшее время хочет побыстрее поехать на историческую родину. "К морю", – сказал он.

Левита защищают два адвоката. Вынесенный сегодня судом первой инстанции приговор может быть обжалован. 

Большая часть суда над гражданином Израиля прошла в закрытом режиме, за закрытыми дверями допрашивали и основную свидетельницу, на основании показаний которой и возбудили уголовное дело и объявили его в международный розыск по линии Интерпола.
 
 
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Минский городской суд вынес оправдательный приговор гражданину Израиля Алану Левиту, которого судили за убийство минского бизнесмена 25-летней давности.
 
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