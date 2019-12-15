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Формула безопасности в действии

16.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Состоялось очередное занятие Школы управления отдела образования Ивьевского райисполкома с участием педагогов, зачисленных в резерв кадров на должность заведующего учреждением дошкольного образования. Тема рассматривалась более чем актуальная - "Координирующая роль руководителя при организации безопасных здоровьесберегающих условий в учреждении дошкольного образования”.

После теоретического блока семинара-практикума, в ходе которого рассмотрены важные аспекты педагогической деятельности в этом направлении, ведущую роль заняли хозяева детского сада аг. Субботники, где проходило занятие Школы управления.

Формула безопасности гласит:
предвидеть опасность; при возможности избегать,
при необходимости действовать.

Формула безопасности в действии

Общеизвестно, что детство это уникальный период в жизни человека, именно в это время формируется здоровье, происходит становление личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди в его жизни - это родители и воспитатели. Благодаря их любви и заботе, эмоциональной близости и поддержке ребенок растет и развивается, у него возникает доверие к миру и окружающим его людям.
Мы с вами желаем нашим детям счастья. И все наши попытки уберечь их от бед и невзгод продиктованы этим.
Мы хотим, чтобы их жизнь была умной и праздничной, наполненной богатым содержанием, солнечной и удачливой. Но главное - научить их быть счастливыми. Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от экологических катаклизм, ни от роста преступности, ни от экономической нестабильности.
"Сверхзадача" состоит в том, чтобы дети поняли: человеческий организм - сложное, но в высшей степени хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь беречь и защищать. Необходимо, чтобы в дошкольном детстве каждый ребенок приобрел достаточный личный социокультурный опыт, который послужит ему фундаментом для полноценного развития и готовности к школьному обучению.


В беседе с нами заведующий детским садом аг. Субботники Ирина Иосифовна Ракса отметила:
- Эта часть воспитательного и образовательного процесса, - одна из важнейших и приоритетных а в учреждении дошкольного образования. Создана целая система работы в этом направлении во имя создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет. Она ведется в разных формах в зависимости от возраста ребенка и его восприятия услышанного и увиденного, в каждой группе детского сада. Работа в этом направлении - это еще и плодотворное сотрудничество детей, педагогов. родителей и заинтересованных служб. Частыми гостями детского сада стали сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Они отзываются на все прось-бы и все предложения педагогического коллектива. Потому что работают они во имя общей цели. Воспитать и научить малышей сегодня, значит завтра получить грамотного, законопослушного гражданина нашего общества, того, кто не закурит в постели, не побежит через дорогу в недозволенном месте, не будет сам создавать себе опасностей для жизни и детей своих научит этому.
В детском саду в каждой группе есть "уголки безопасности", где ребята занимаются изучением правил безопасной жизнедеятельности. Во время семинара их презентовали в одном месте, забрав временно из групп самое интересное и важное, что создано педагогами. На участке детского учреждения созданы макеты дорог, размещаются выносные знаки безопасности дорожного движения.
И мероприятие, которое предложили взрослые и дети своим гостям, показало, что большая работа дает положительные результаты.

Правила защиты от опасностей возникли одновременно с появлением человека на земле. Многие правила безопасности формулировались, когда люди пытались защититься от диких зверей и природных явлений.
Со временем изменились условия жизни человека, изменились и правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным движением транспорта на городских улицах, развитой сетью коммуникаций, большим скоплением людей, опасностями современного жилища.

Можно выделить ряд опасностей, связанных с местом пребывания человека: опасности дома, опасности на дороге, опасности на природе и опасности в общении с незнакомыми людьми.

Как показывает статистика, большинство несчастных случаев происходит дома. Одной из серьезнейших проблем является дорожно-транспортный травматизм. Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за стоящего транспорта, неподчинение сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипедах и т.д. Беспечность детей на дорогах зависит от взрослых, от низкого уровня их культуры поведения. А цена этому - детская жизнь.

Нет правил поведения, которые бы гарантировали человеку абсолютную безопасность, но есть меры предосторожности, которых следует придерживаться.

Именно эту мысль поставило во главу угла мероприятие, проведенное в садике. Его задачи преследовали главное: закрепить знания детей о правилах безопасности дома, пожарной безопасности и правилах дорожного движения. Правда, шла речь и об опасности разговаривать с незнакомыми людьми на улице, брать от них угощения и вообще о том, что каждый должен избегать небезопасных ситуаций.
А проходило мероприятие в таком детском, таком доступном, игровом формате. Правда, члены жюри игры-викторины "Знатоки правил безопасности" были самыми что ни есть серьезными и настоящими, представлявшими собой коллектив детского учреждения и отдел образования Ивьевского райисполкома. А еще в зале находились сотрудники Ивьевского РОЧС: инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Виктор Григорьевич Марушевский и сотрудник этого отдела Михаил Мираславович Хлистовский.
Команды "Выратавальнікі" и "Святлафорыкі", в состав которых входили и дети, и родители, стали участниками увлекательной и познавательной игры. Казалось, мальчики и девочки просто играют. Но сколько нужных знаний было в их ответах, сколько осознанных истин и понятий о том, что можно, а что категорически запрещено в этой жизни.
Помогали выявить эти знания викторины, загадки, пословицы, стихи, эстафеты, тематические игры. Были и музыкальные паузы, во время которых ребята показывали себя хотя и маленькими еще, но очень даже творческими личностями.
Во время всевозможных викторин, ответов на вопросы четко прослеживалось знание правил дорожного движения, а также манера и правила поведения при пожаре. Мальчики и девочки знают номера телефонов, где можно попросить о помощи и спасении.

Эксперты мероприятия и члены жюри пришли к мысли о том, а собранные фишки это подтвердили, что победителями стале обе команды знатоков правил безопасности. Всем им были вручены медали "Знаўцы бяспекі ", а также подарки от Ивьевского РОЧС.
А самым главным подарком для педколлектива стало то, что не прошли понапрасну старания по обучению малышей правилам безопасной жизедеятельности. Мероприятие-игра это подтвердило в полной мере. И проведено оно было педагогом Т. Волконоцкой на высоком уровне.

Формула безопасности в действии

Формула безопасности в действии

Формула безопасности в действии

Формула безопасности в действии

Формула безопасности в действии

Формула безопасности в действии

В. ГУЛИДОВА.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Состоялось очередное занятие Школы управления отдела образования Ивьевского райисполкома с участием педагогов, зачисленных в резерв кадров на должность...
 
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