Билл Гейтс назвал лучшие книги 2019 года

Источник материала: Ежедневник



фото: in.news.yahoo.com

Накануне рождественских и новогодних праздников бизнесмен традиционно составил подборку главных литературных открытий.

Список он опубликовал в своем личном блоге GatesNotes, пишет Forbes .

«В этом году я читал больше художественных книг, чем обычно, — написал миллиардер. — Это не было сознательным решением, но меня, похоже, притягивают истории, которые позволяют мне исследовать другой мир». Финальная пятерка включает всего один роман, но покрывает самые разнообразные темы: от государственного здравоохранения до американской истории (есть и одна книга обо «всем»).

Эти книги помогут нам лучше спать, лучше воспитывать детей и, самое главное, лучше читать:

«Американский брак» (American Marriage) Таяри Джонс. В этом романе рассказана пронзительная история темнокожей пары, живущей на юге США, которой пришлось столкнуться с тюремным заключением и его последствиями для их отношений. Гейтс обещает читателям, которые ищут пищу для размышлений: «Эта история вас поглотит несмотря на тяжесть темы».

«Эти истины» (These Truths) Джилл Лепор. Гейтс описал эту 800-страничную историю США как «самое честное и прямолинейное изложение истории Америки, какое я когда-либо читал». В отличие от других историков этого жанра Лепор предлагает различные точки зрения, чтобы продемонстрировать все противоречия внутри страны. Эта книга восполняет все пробелы американской истории, о которых не говорят в школе.

«Рост» (Growth) Вацлава Смила. Билл Гейтс сказал, что ждет выхода новой книги Вацлава Смила «так, как некоторые люди ждут следующий фильм «Звездных войн«». 39-я книга Смила посвящена неотложной проблеме: как нам совместить будущий рост с долгосрочным сохранением нашей планеты? Гейтс не только временами подвергает сомнению выводы Смита, но и предупреждает, что некоторые разделы читаются как учебник инженерного дела — любители науки, возрадуйтесь!

«Готовы» (Prepared) Дианы Тавеннер. Тревожным родителям, которые ищут практическое руководство, Гейтс советует «Готовы». Рассказывая историю сети школ Summit Public Schools, Тавеннер делится советами о том, как родители могут научить детей жить счастливой жизнью, а не просто поступить в хороший колледж.

«Зачем мы спим» Мэтью Уолкера. Гейтс описывает, как в ранние дни Microsoft он не спал ночами, подпитываясь кофеином, и думал, что «много спать — признак лени». Уолкер, директор Центра исследований сна при Калифорнийском университете в Беркли, убедил Гейтса, что нехватка сна могла ему повредить. Книга даже убедила миллиардера изменить свои привычки перед сном. Для читателей, которые хотят вести более здоровый образ жизни в 2020 году, «Зачем мы спим» — отличное начало.

Какая книга удивительным образом не попала в список? Книга его жены. Весной этого года Мелинда Гейтс опубликовала «Момент подъема» (The Moment of Lift), вдохновляющий призыв к гендерному равенству.