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«Холодное сердце 2» больше не лидер минского проката

16.12.2019 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый понедельник — новые топы кассовых фильмов от минских кинотеатров. Скажем сразу: после двухнедельного успеха «Холодного сердца 2» наступила оттепель. В прокате новый лидер: теперь главным фильмом недели стала премьерная лента. Какая? Об этом — в нашем обзоре.


Фото: TUT.BY

В прошлый четверг в прокат вышли несколько забористых премьер, сразу две из них — в списке самых кассовых фильмов. В сети кинотеатров SilverScreen и в Falcon Club Бутик рейтинг возглавил «новый уровень» франшизы «Джуманджи», а в залах «КиноМинска» на первое место выбилась новогодняя российская комедия «Полицейский с Рублевки».

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 9 — 15 декабря  

SilverScreen

1. Джуманджи: Новый уровень
2. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
3. Холодное сердце 2
4. Рождество на двоих
5. Достать ножи

КиноМинска

1. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
2. Джуманджи: Новый уровень
3. Холодное сердце 2
4. Рождество на двоих
5. Ford против Ferrari

Falcon Club Бутик Кино

1. Джуманджи: Новый уровень
2. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
3. Холодное сердце 2
4. Рождество на двоих
5. Достать ножи

Фильм недели — «Джуманджи: Новый уровень»


Кадр из фильма «Джуманджи»

Когда: весь декабрь

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля

Купить билет

В прокат вышел американский приключенческий фильм режиссера Джейка Кэздана, продолжение культового «Джуманджи: Зов джунглей» и третья часть франшизы «Джуманджи». И сразу же отодвинул лидера двух прошлых недель «Холодного сердца» с первой строчки. Свои роли в ленте повторяют Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и другие. По сюжету, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор. Фильм хорош хотя бы тем, что дает классную возможность сходить в кинотеатр всей семьей.

Бонус от AFISHA.TUT.BY — «Собаки не носят штанов»


Кадр из фильма

Когда: до 19 декабря

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ Galileo, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall

Сколько: от 10 рублей

Этот премьерный фильм пока что рискует остаться незамеченным, хоть его и легко можно назвать «50 оттенками серого» на максималках. БДСМ-драма с горячим рейтингом «18+», которую мы действительно заслужили, сняли в холодных Финляндии и Латвии. Зрители фестивалей в Каннах, Торонто и Карловых Варах ее уже оценили — теперь черед Минска. Такое кино особенно актуально в мире пробуждающейся сексуальности: хоть с виду и кажется, что «Собаки не носят штанов» — микс стеба, черного юмора и эротики, но на самом же деле это мрачная, чуть ли не нуарная драма о любви и боли.

Полный график кинопремьер Минска

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Теги: Минск
 
 
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Новый понедельник - новые топы кассовых фильмов от минских кинотеатров. Скажем сразу: после двухнедельного успеха «Холодного сердца 2» наступила оттепель. В...
 
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