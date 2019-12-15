«Холодное сердце 2» больше не лидер минского проката

Новый понедельник — новые топы кассовых фильмов от минских кинотеатров. Скажем сразу: после двухнедельного успеха «Холодного сердца 2» наступила оттепель. В прокате новый лидер: теперь главным фильмом недели стала премьерная лента. Какая? Об этом — в нашем обзоре.
В прошлый четверг в прокат вышли несколько забористых премьер, сразу две из них — в списке самых кассовых фильмов. В сети кинотеатров SilverScreen и в Falcon Club Бутик рейтинг возглавил «новый уровень» франшизы «Джуманджи», а в залах «КиноМинска» на первое место выбилась новогодняя российская комедия «Полицейский с Рублевки».
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 9 — 15 декабря
В прокат вышел американский приключенческий фильм режиссера Джейка Кэздана, продолжение культового «Джуманджи: Зов джунглей» и третья часть франшизы «Джуманджи». И сразу же отодвинул лидера двух прошлых недель «Холодного сердца» с первой строчки. Свои роли в ленте повторяют Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и другие. По сюжету, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор. Фильм хорош хотя бы тем, что дает классную возможность сходить в кинотеатр всей семьей.
Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ Galileo, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall
Сколько: от 10 рублей
Этот премьерный фильм пока что рискует остаться незамеченным, хоть его и легко можно назвать «50 оттенками серого» на максималках. БДСМ-драма с горячим рейтингом «18+», которую мы действительно заслужили, сняли в холодных Финляндии и Латвии. Зрители фестивалей в Каннах, Торонто и Карловых Варах ее уже оценили — теперь черед Минска. Такое кино особенно актуально в мире пробуждающейся сексуальности: хоть с виду и кажется, что «Собаки не носят штанов» — микс стеба, черного юмора и эротики, но на самом же деле это мрачная, чуть ли не нуарная драма о любви и боли.