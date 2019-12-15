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Новости экономики за 16.12.2019

16.12.2019 18:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему сделку между белорусским Минфином и Шанхайским филиалом банка развития уже окрестили беспрецедентной? Какой проект ООН в Беларуси профинансирует Россия? И когда начнут продавать хлеб в бумажной упаковке?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

НАЦБАНК В 2020 ГОДУ ВЫПУСТИТ 13 ПАМЯТНЫХ МОНЕТ

Нацбанк Беларуси в 2020 году выпустит в обращение 13 памятных монет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 16.12.2019

Некоторые будут посвящены юбилейным датам: 75-й годовщине Победы, 100-летию органов таможенной службы Беларуси, 550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божьей Матери, 100-летию со дня основания Национального академического театра имени Янки Купалы. Памятные монеты «Кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» выпустят к 5-летию парка.

Согласно китайскому календарю, 2021 год – год Быка. Традиционно в продолжение серии «Кітайскі каляндар» в 2020 году будет выпущена памятная монета «Год Быка».

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Когда в Беларуси будут продавать хлеб в бумажной упаковке

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Новости Беларуси. Почему сделку между белорусским Минфином и Шанхайским филиалом банка развития уже окрестили беспрецедентной? Какой проект ООН в Беларуси...
 
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