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Житель Верхнедвинска убил кабана во время незаконной охоты. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По факту незаконной охоты в Верхнедвинском районе возбуждено уголовное дело.
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Причиненный окружающей среде ущерб составил более трех тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.
Допрашиваются свидетели, проводятся неотложные следственные действия.
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Новости Беларуси. По факту незаконной охоты в Верхнедвинском районе возбуждено уголовное дело. По информации Следственного комитета, 48-летний мужчина в период...
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