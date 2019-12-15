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С кормушками, водопоем и егерской охраной. Благородных оленей заселили в вольер в Пуховичском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей заселили в вольер около деревни Болочанка Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там для них оборудовали специальные кормушки, водопой и егерскую охрану.
Скот закупили в рамках реализации национальной программы расселения оленей по стране. Весной 2020 года ожидается первое пополнение.
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С кормушками, водопоем и егерской охраной. Благородных оленей заселили в вольер в Пуховичском районе
Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей заселили в вольер около деревни Болочанка Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там для них...
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