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С кормушками, водопоем и егерской охраной. Благородных оленей заселили в вольер в Пуховичском районе

16.12.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей заселили в вольер около деревни Болочанка Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там для них оборудовали специальные кормушки, водопой и егерскую охрану.

Скот закупили в рамках реализации национальной программы расселения оленей по стране. Весной 2020 года ожидается первое пополнение.

С кормушками, водопоем и егерской охраной. Благородных оленей заселили в вольер в Пуховичском районе

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Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей заселили в вольер около деревни Болочанка Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там для них...
 
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