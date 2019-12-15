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То снег, то дождь: капризы декабря застали белорусских водителей врасплох

16.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зима удивляет в этом году жителей Беларуси. Температура скачет из минуса в плюс и наоборот. Дожди сменяют снег. А водители в раздумьях – переобувать машину или еще рано? Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова спросила у специалистов, когда точно менять автошины. 

Ночные заморозки и плюсовая температура днем, снег, переходящий в дождь. На дорогах Минска водители едва успевают подстраиваться под капризы декабря. Хотя к календарной зиме многие автолюбители подготовились заранее. 
  
«Резину нужно менять. У меня служебный автотранспорт, и мы всегда переобуваемся первого ноября», – сказал водитель Анатолий Кривошеев. 

Горячая пора у автомехаников уже позади. Белорусские водители все реже тянут до последнего. Да и специалисты рекомендуют не ждать первых морозов, а менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура – семь градусов тепла.

Переобуть авто можно и самому. Но раз в полгода колесам нужна балансировка, говорят специалисты. Это безопасность. Как и глубина протектора у шин – не менее 4 миллиметров. Тогда на зимней дороге машину можно вести уверенно.

«Зима – это все-таки слякоть, гололед, снег, дождь. Летние шины не обеспечивают необходимое сцепление с дорогой. И машина просто становится неуправляемым снарядом», – отметил руководитель отдела продаж станции технического обслуживания Денис Карпов. 

Пора переобуть автомобиль
Как выбрать подходящие шины

Но даже на правильной резине управлять машиной зимой сложнее. Ступенчатое торможение, безопасная дистанция – азы зимнего вождения дают в любой автошколе. Но вот справляться с по-настоящему «скользкими» ситуациями на дороге автолюбителей обучают в центре контраварийной подготовки.

В центре уверены: уже давно необходимо сделать курс экстремального вождения обязательным для всех водителей. Ведь одно неверное движение на скользкой дороге может быть фатальным. 
  
«Выбрали безопасную скорость маневрирования, притормозили и после этого на ровной тяге вне зависимости от типа привода выполняйте то, что задумали. Потому что торможение в повороте приведет к мгновенному развороту на 180 градусов», – пояснил помощник директора центра контраварийной подготовки Дмитрий Перлин.

Синоптики прогнозируют: морозы и снегопад придут страну за несколько дней до нового года. А значит проверка водителей настоящей зимой еще впереди.



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Теги: Минск
 
 
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Зима удивляет в этом году жителей Беларуси. Температура скачет из минуса в плюс и наоборот. Дожди сменяют снег. А водители в раздумьях – переобувать машину или еще...
 
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