Перестал бить только тогда, когда устал. По ужасному убийству в Калинковичах вынесен приговор

Газетасообщила подробности трагедии. В тот вечер конфликт начался из-за подруги убитого, он приревновал ее к собутыльнику. Слова за слово, и мужчины пустили в ход кулаки. Обвиняемый говорит, что ударил друга не более восьми раз, судмедэксперты придерживаются другого мнения — они насчитали на теле 32 удара. Если бы собутыльники вызвали скорую помощь, то у медиков был шанс спасти мужчину, однако этого никто не сделал.