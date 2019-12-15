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Перестал бить только тогда, когда устал. По ужасному убийству в Калинковичах вынесен приговор
Источник материала: Партизан
В Калинковичах пьяные разборки закончились смертью мужчины. Судмедэксперты насчитали на его теле 32 удара в область груди, которые повлекли за собой сломанные ребра с обеих сторон, разрыв печени и легкого. Впрочем, алкоголь в крови погибшего зашкаливал — 4.6 промилле, что, по словам специалистов, близкая к смертельной доза.
Газета
Мужчине вынесли приговор. За убийство, совершенное с особой жестокостью, он приговорен к 16 годам колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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В Калинковичах пьяные разборки закончились смертью мужчины. Судмедэксперты насчитали на его теле 32 удара в область груди, которые повлекли за собой сломанные...
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