Возможности карты ISIC от Белинвестбанка оценили в регионах

Источник материала: Новости Волковыска

Открывать для себя мир скидок и привилегий с помощью карты ISIC начинают студенты и учащиеся в регионах. 11 декабря обладательницей уникальной для нашей страны кобрендинговой карты стала студентка первого курса Гродненского государственного медицинского университета.

Церемония торжественного вручения ISIC прошла в здании дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области.

«Мне очень приятно передать вам такую замечательную карту, которая, я уверен, станет надежным помощником на протяжении всей студенческой жизни, – отметил во время церемонии вручения заместитель управляющего дирекцией ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области Дмитрий Денищик. – Пусть ISIC откроет вам дорогу во многие страны мира, разнообразив тем самым ваш досуг и подарив новые положительные эмоции. Дерзайте и вдохновляйтесь!».





Начальник отдела розничного бизнеса дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области Ольга Ермаш, заместитель управляющего дирекцией ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области Дмитрий Денищик, студентка 1 курса ГрГМУ Алина Грик, заместитель декана по воспитательной работе лечебного факультета ГрГМУ Людмила Короленок, региональный менеджер управления продаж розничного бизнеса ОАО «Белинвестбанк» Ирина Шмат

Спектр возможностей ISIC действительно впечатляет: ее владелец получает доступ к 42 тысячам скидочных предложений в 135 странах мира. Они распространяются на оплату размещения в гостиницах и хостелах, покупку билетов на самолет, поезд или городской транспорт, посещение музеев, выставок, театров, спортивных мероприятий, покупки в магазинах, обучение и многое другое. Плюс к этому, держатель может пользоваться всеми привилегиями премиальных карточек Mastercard.

«Я удивлена тому количеству бонусов, которые можно получить благодаря всего одной карте. Давно мечтаю посетить Испанию, Норвегию, Финляндию и США. Теперь, по всей видимости, я стала на шаг ближе к своей мечте, – поделилась впечатлениями студентка Алина Грик. – Мне неудобно просить деньги у родителей, и поэтому я стараюсь уже сейчас зарабатывать сама. Радует тот факт, что ISIC сделает меня еще более финансово независимой».

Алина уже успела вкратце ознакомиться со скидками и льготами, которые предлагаются в интересующих ее странах. Например, в Испании она сможет попасть в музей Пабло Серрано за полцены, получить скидку в 15 % на посещение уникального океанографического парка в Валенсии, купить билет на поезд с 20 % скидкой в железнодорожной в компании RENFE.

Не менее привлекательные предложения по ISIC и в США. Так, в Нью-Йорке ее ждет возможность с 50 % скидкой взять напрокат велосипед, побывать бесплатно на экскурсии по Капитолию, местопребыванию Конгресса США, идейно-градостроительному центру округа Колумбия, бесплатно посетить Национальную галерею искусства в американской столице и т.д.





Стать держателем карты ISIC от Белинвестбанка могут школьники от 14 лет, учащиеся техникумов, колледжей, училищ, студенты, аспираты/интерны. Главное условие – очная форма обучения.

Оформить карту можно в любом отделении банка. При себе клиенту необходимо иметь паспорт, справку из учреждения образования, в которой подтверждается статус учащегося и указана форма обучения, а также фотографию (предпочтительно размером 3x4).

Выпускается ISIC сроком на 3 года. Стоимость годового обслуживания карты составляет 3,60 евро – это специальная цена, предложенная ассоциацией ISIC для Беларуси.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка, а также в системе «Интернет-банкинг» .

ISIC. Путешествуй с привилегиями!