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Владимир Цыплаков будет похоронен на Восточном кладбище недалеко от могилы Руслана Салея
Источник материала: Партизан
В субботу, 14 декабря, на 51-м году ушел из жизни Владимир Цыплаков — знаменитый белорусский хоккеист, один из самых видных в суверенной истории исполнителей, выступавших в НХЛ.
Цыплаков будет похоронен на Восточном кладбище в Минске (проспект Независимости, 161) недалеко от могилы другого прославленного белорусского хоккеиста Руслана Салея.
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В субботу, 14 декабря, на 51-м году ушел из жизни Владимир Цыплаков — знаменитый белорусский хоккеист, один из самых видных в суверенной истории исполнителей,...
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