|
«Министр пенсий» Франции ушел в отставку. Из-за планов повышения пенсионного возраста в стране идут протесты
Источник материала: Tut.by
Французский верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевуа 16 декабря ушел в отставку из-за конфликта интересов, сообщает Le Monde. Выяснилось, что Делевуа, которого Le Monde называет «министром пенсий», не сообщил о должностях, которые занимает одновременно с работой в правительстве Франции.
Речь идет в том числе о работе в сфере страхования, которое, как
Отставка, пишет Reuters, происходит в «кризисный момент» противостояния правительства и профсоюзов, выступающих против пенсионной реформы.
С начала декабря во Франции идут массовые акции протеста и забастовки из-за пенсионной реформы, предполагающей в том числе увеличение возраста выхода на пенсию с 62 лет до 64-х.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Министр пенсий» Франции ушел в отставку. Из-за планов повышения пенсионного возраста в стране идут протесты
С начала декабря во Франции идут массовые акции протеста и забастовки из-за пенсионной реформы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)