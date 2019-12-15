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«Министр пенсий» Франции ушел в отставку. Из-за планов повышения пенсионного возраста в стране идут протесты

16.12.2019 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевуа 16 декабря ушел в отставку из-за конфликта интересов, сообщает Le Monde. Выяснилось, что Делевуа, которого Le Monde называет «министром пенсий», не сообщил о должностях, которые занимает одновременно с работой в правительстве Франции.

Речь идет в том числе о работе в сфере страхования, которое, как добавляет Reuters, потенциально получит выгоду от пенсионной реформы. Агентство называет Делевуа ключевым человеком для французской пенсионной реформы, а также одним из самых верных союзников президента Франции Эммануэля Макрона.

Отставка, пишет Reuters, происходит в «кризисный момент» противостояния правительства и профсоюзов, выступающих против пенсионной реформы.

С начала декабря во Франции идут массовые акции протеста и забастовки из-за пенсионной реформы, предполагающей в том числе увеличение возраста выхода на пенсию с 62 лет до 64-х.

 
 
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С начала декабря во Франции идут массовые акции протеста и забастовки из-за пенсионной реформы.
 
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