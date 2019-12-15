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Кадровые изменения в ГУБОПиК: в отставку ушел Владимир Тихиня, его называли «грозой воров в законе»

16.12.2019 19:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милицейская пресса называла Владимира Тихиню «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска» — он работал по самым громким делам, связанным с организованной преступностью, еще с 90-х. Долгие годы Тихиня возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. Как стало известно TUT.BY, недавно он ушел в отставку, место начальника занял его заместитель — Денис Чемоданов.



Владимир Тихиня работал по таким громким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов.

В 1991 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и было создано для предотвращения такого рода криминалитета. Несмотря на то что время воров в законе давно в прошлом, Тихиня в своих интервью всегда подчеркивал важность существования управления.

В 2016 году в интервью, посвященном 25-летию ведомства, он рассказывал, что в Беларуси есть два вида организованного криминала: «бандиты», которые в 90-х занимались вымогательством, отсидели по 10−15 лет и вышли на свободу; и «представители братвы», которые в 90-е сколотили капитал, имеют собственный легальный бизнес и связи, в том числе во власти. Вторая группа, по мнению Владимира Тихини, наиболее опасна.

После отставки Тихини должность начальника 2-го управления ГУБОПиК МВД занял его заместитель Денис Чемоданов, ранее он редко фигурировал в прессе, комментировал работу правоохранителей по делу о пресечении нелегального канала поставки сигарет, ряда заказных убийств.
 
 
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Милицейская пресса называла Владимира Тихиню «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска» — он работал по самым громким делам,...
 
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