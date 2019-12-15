Кадровые изменения в ГУБОПиК: в отставку ушел Владимир Тихиня, его называли «грозой воров в законе»









Владимир Тихиня работал по таким громким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов.





В 1991 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и было создано для предотвращения такого рода криминалитета. Несмотря на то что время воров в законе давно в прошлом, Тихиня в своих интервью всегда подчеркивал важность существования управления.





В 2016 году в интервью, посвященном 25-летию ведомства, он рассказывал, что в Беларуси есть два вида организованного криминала: «бандиты», которые в 90-х занимались вымогательством, отсидели по 10−15 лет и вышли на свободу; и «представители братвы», которые в 90-е сколотили капитал, имеют собственный легальный бизнес и связи, в том числе во власти. Вторая группа, по мнению Владимира Тихини, наиболее опасна.





После отставки Тихини должность начальника 2-го управления ГУБОПиК МВД занял его заместитель Денис Чемоданов, ранее он редко фигурировал в прессе, комментировал работу правоохранителей по делу о пресечении нелегального канала поставки сигарет, ряда заказных убийств.



