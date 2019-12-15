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Белорусы могут выиграть джекпот Мега Миллионов, $372 миллиона сегодня вечером
16.12.2019 19:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
17, 21, 29, 39, 56 и «Мегабол» 22. Эти номера могли в одночасье превратить одного любителя лотерей в мультимиллионера… но их никому не удалось угадать.
Поэтому первый приз популярной американской лотереи «Мега Миллионы» (Mega Millions) вновь аккумулировал, и в ближайший вторник, 17 декабря, составит уже
Правила Мега Миллионов
Для победы в лотерею необходимо угадать 5 номеров из диапазона 1-70 и специальный дополнительный номер «Мегабол» из диапазона 1-25. В лотерее также разыгрываются несколько второстепенных призов, включая приз в 1 млн долларов, который получит каждый игрок, угадавший 5 основных номеров (без «Мегабола»). Кроме того, участники могут за небольшую доплату активировать опцию «Мегаплайер», которая увеличит сумму второстепенного выигрыша в 2-5 раз.
Граждане Беларуси могут принять участие в лотерее Мега Миллионы с официальными билетами с серийными номерами на сайте
Минимальный размер джекпота: 40 млн долларов. Если ни одному игроку не удается угадать все 6 шаров, приз переходит на следующую неделю. Важно отметить, что, в отличие от многих других лотерей (например, «Евромиллионов»), у джекпота «Мега миллионов» нет верхнего предела – он будет расти и расти пока кто-нибудь его не выиграет.
Самый крупный выигрыш в истории
Говоря об этой особенности «Мега миллионов», нельзя не упомянуть о жительнице Калифорнии, выигравшей 1,5 миллиарда долларов в октябре 2018 года. Победительница предпочла сохранить анонимность, и её легко понять. Это самая крупная сумма, когда-либо выигранная одним игроком. Другая американская лотерея, «Пауэрбол», разыграла более крупный джекпот (1,58 млрд), но в том случае сумма приза разделилась между тремя победителями.
Не только для американцев
Хотя «Мега миллионы» – американская лотерея, в ней могут участвовать жители любой страны мира. Граждане Беларуси могут
Один из крупнейших выигрышей на сайте Thelotter.com принадлежит М. из Ирака. М. впервые принял участие в лотереях США и Европы на theLotter за три месяца до выигрыша. «Это был настоящий шок. Вначале я подумал, что это какая-то шутка. В тот момент я находился за рулём, ехал в банк, и тут мне звонит девушка по имени Кристин, которая говорит, что я сорвал джек-пот! Я был в шоке. Конечно я подозревал, что выиграл что-нибудь, но и понятия не имел, что речь идёт о джек-поте».
Для участия в лотерее нужно перейти на
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17, 21, 29, 39, 56 и «Мегабол» 22. Эти номера могли в одночасье превратить одного любителя лотерей в мультимиллионера… но их никому не удалось угадать.
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