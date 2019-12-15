«Табакерки» заполоняют страну, но многие все еще не работают. Какими зарплатами заманивают работников

Источник материала: Tut.by

Табачные киоски, которые называют «Табакерками», все больше захватывают столичные улицы. Серые киоски появились уже во многих райцентрах, агрогородках и даже в деревнях. Напомним, что только в одном Минске до конца года их планировалось поставить около 500, а по стране — 2500. Однако многие из тех, что уже давно стоят, до сих пор не работают. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько продавцов ищут «Табакерки» и какие зарплаты предлагают.



Фото: Елена Бычкова

На сайтах с вакансиями размещено около 50 объявлений о поиске контролеров-кассиров в киоски «Табакерка». Больше 10 требуется в Минске и 2 — в Колодищах. От претендентов не требуется даже опыта работы. В месяц работникам готовы платить от 540 рублей.

Еще больше 30 вакансий в других городах и деревнях Минской области: Слуцке, Заславле, Солигорске, Столбцах, Фаниполе, Дзержинске, Смолевичах, Воложине и других населенных пунктах. Здесь зарплату предлагают ниже — от 400 рублей. А требования к кандидатам выше — нужен опыт работы от 1 до 3 лет. Три месяца назад в этих же городах были вакансии. Неужели за столько времени не нашли продавцов? Может, не хотят идти из-за низких зарплат?

Представитель компании, номер которой указан в объявлениях о вакансиях, отказалась это прокомментировать. Ранее в объявлениях указывалась нижняя граница заработка.

— Зарплата зависит от товарооборота, — пояснила нам сотрудница компании. — Сейчас есть зарплаты и 700 рублей, и 800, и до 1000 дотягивают. Но новые киоски со старта редко такую дают. 550 минимально, может, 600−700 рублей первые месяцы.

Сейчас «ЭНЕРГО-ОИЛ» также ищет мерчендайзеров.

Что известно о «Табакерках»

«Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело было особенно болезненным.

Но указ есть указ. Поэтому Мингорисполком хоть и пошел на установку ларьков, но поставил «ЭНЕРГО-ОИЛ» несколько условий. Например, часть киосков в столице должна быть выполнена в другом, более презентабельном дизайне. Первые ларьки заработали в Минске в сентябре. В Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ».

При этом «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. Запрещено их также устанавливать на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Кроме того, нельзя размещать эти киоски на остановках с большим трафиком.

Под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

Напомним, ранее появилась электронная петиция с требованием убрать «Табакерки» При этом некоторые «Табакерки» в Минске уже успели повредить.

Кроме того, белорусские индивидуальные предприниматели предложили дать и им право вернуть свои киоски на улицы столицы. Ведь, по их мнению, в ситуации с «Табакерками» налицо избирательность законодательства . Позже власти рассказали , почему «Табакерки» в Минске ставить можно, а киоски с водой и шоколадом нет.