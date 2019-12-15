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ГАИ области: количество погибших в ДТП сократилось, ликвидируются опасные повороты и лишние пешеходные переходы

16.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГАИ области: количество погибших в ДТП сократилось, ликвидируются опасные повороты и лишние пешеходные переходы

Дорожная ситуация на протяжении 11 месяцев этого года была контролируемо стабильной, сообщили в УГАИ УВД облисполкома. По-прежнему самыми аварийными днями недели остаются пятница, суббота и воскресенье, особенно после 16.00.

– Количество дорожно-транспортных происшествий и погибших на дороге сократилось почти на 4%, казалось бы, цифра небольшая, но ценность жизни не измерима, важен каждый человек. Это главные показатели, характеризующие эффективность работы сотрудников Госавтоинспекции. Почти на 20% сократилось и количество аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей, – рассказали в УГАИ УВД облисполкома.

ГАИ области: количество погибших в ДТП сократилось, ликвидируются опасные повороты и лишние пешеходные переходы

На протяжении последних лет дорожная ситуация области стабильно улучшается, несмотря на то, что Гродненская область – самая автомобилизированная: количество транспортных средств в регионе за последние 20 лет увеличилось почти вдвое. Цифры говорят сами за себя: в 1999 году летальных исходов ДТП зафиксировано 223, в 2018 – 57, за 11 месяцев этого года – 50.

– Очень многое в части предупреждения аварий зависит от дорожной инфраструктуры. Поэтому Госавтоинспекция инициирует совершенствование организации дорожного движения. Например, потенциально опасные маневры на дорогах ликвидируются, на перекрестках обустраиваются дополнительные полосы для поворотов, убираются опасные пешеходные переходы, – рассказали в УГАИ УВД облисполкома.

ГАИ области: количество погибших в ДТП сократилось, ликвидируются опасные повороты и лишние пешеходные переходы

Проводится и профилактическая работа: за 11 месяцев этого года Госавтоинспекция провела большое количество акций и специальных мероприятий, которые проводятся в соответствии со складывающейся дорожной ситуацией, аналитикой и сезонностью. Правоохранители следили за тем, как перевозят детей, соблюдают ли ПДД велосипедисты, есть ли у пешеходов фликеры. Постоянно разрабатываются новые формы работы с населением. С прошлого года начала работу акция «Дети, внимание!», направленная на то, чтобы привить ребятам дошкольного возраста знания безопасности.

ГАИ области: количество погибших в ДТП сократилось, ликвидируются опасные повороты и лишние пешеходные переходы

– В детских садах Октябрьского района показали серию интерактивных спектаклей на тему ПДД. Акция «Дети, внимание!» – совместный проект ГАИ УВД облисполкома и юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В прошлом году спектакли увидели дошколята Ленинского района. Такая форма взаимодействия отлично подходит для работы с младшей возрастной группой, – отметили в УГАИ УВД облисполкома.

С приходом осенне-зимнего периода сотрудники ГАИ особенно обращают внимание на уязвимую категорию населения – пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт. Вероятность наезда в это время особенно велика, ведь световой день короткий. В ноябре этого года было совершено 7 наездов на пешеходов, три человека погибли, четверо ранены.

ГАИ области: количество погибших в ДТП сократилось, ликвидируются опасные повороты и лишние пешеходные переходы

Еще один важный «зимний» пункт – смена резины. В Госавтоинспекции отмечают, что водители стали в этом вопросе гораздо ответственней, и процент нарушителей невелик по сравнению с количеством автомобилей в городе. С первого декабря было выявлено более 200 нарушителей. Но все же, даже один не переобутый автомобиль может привести к гибели многих людей. Ездить на зимней резине водители должны с 1 декабря по 1 марта, но правоохранители не советуют слишком быстро менять шины, в марте погодные условия бывают не менее сложными, чем в январе.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
 
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Дорожная ситуация на протяжении 11 месяцев этого года была контролируемо стабильной, сообщили в УГАИ УВД облисполкома. По-прежнему самыми аварийными днями недели...
 
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