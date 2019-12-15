ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НАТО: Активность субмарин РФ - наибольшая с времен холодной войны

16.12.2019 19:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В связи с этим альянс увеличивает количество морских патрулей в Северной Атлантике




В 2019 году НАТО зафиксировало наибольшую со времен холодной войны активность российских подводных лодок. Об этом говорится в материале RND.

По данным издания, особенная активность проявлялась в Северной Атлантике и Норвежском море. Так, в ноябре был зафиксировано несколько современных субмарин, пересекших в западную сторону Фареро-Исландский рубеж (линия противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией).

В связи с этим НАТО решило увеличить количество морских патрулей в регионе, а вопрос модернизации военно-морских сил является предметом интенсивного обсуждения в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Россия, как говорится во внутреннем отчете НАТО, хочет иметь возможность наносить удары по всему миру, и, в частности, приблизиться к США. Речь идет также о нарушении маршрутов снабжения НАТО, например, путем ограниченных атак с применением оружия дальнего действия по таким целям, как погрузочные объекты армии США в Бремерхафене (Германия).

Кроме того, один из сценариев, спрогнозированных в НАТО, заключается в том, что российские подводные лодки повреждают подводные кабели между США и Европой: большая часть интернет-связи проходит через эти кабели. Атаки такого рода могут быть частью гибридной войны.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с этим альянс увеличивает количество морских патрулей в Северной Атлантике
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Цыплаков будет похоронен на Восточном кладбище недалеко от могилы Руслана Салея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика