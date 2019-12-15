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Польский инвестор вложился в Горынский агрокомбинат

16.12.2019 18:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польский инвестор вложил в этом году в производство ОАО "Горынский агрокомбинат" Br1,6 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ОАО Василий Ковалец.

В августе предприятие вышло из процедуры санации путем заключения с кредиторами мирового соглашения. Деятельность ОАО восстановлена, при этом сохраняется проблема нехватки оборотных средств. Поэтому коллектив агрокомбината активно работает над привлечением зарубежных инвестиций, в частности развивает совместную деятельность с известными торговыми марками.

"В этом году мы получили от польского партнера на комплектацию производства зеленого горошка инвестиций на Br1,6 млн. Благодаря этому переработали более 1,2 тыс. т горошка. В том числе выпустили продукт под их торговой маркой. Они остались очень довольны качеством и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству", - сказал директор.

По его словам, нынешний год для предприятия складывается успешно. За январь - октябрь объем производства составил 105,1% к показателю соответствующего периода прошлого года. На заводе продолжается модернизация действующих производств и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Установлено современное оборудование и начато производство нового вида продукции - отварных стерилизованных овощей в вакуумной упаковке. "Это абсолютно натуральный продукт без добавления консервантов, даже таких безобидных, как сахар и соль. Срок годности таких готовых овощей - полгода, причем сохраняются цвет, качество и вкус продукта. Это очень удобно для хозяек", - отметил Василий Ковалец.

Работа над внедрением в производство новой технологии практически завершена. На предприятии подготовили линейку продуктов для выхода в торговую сеть. Уже заключен контракт на поставку с российской компанией. Готовые овощи в вакуумной упаковке будут также представлены на белорусском рынке.

ОАО "Горынский агрокомбинат" расположен в рабочем поселке Речица Столинского района. Свою историю предприятие ведет с 1960 года. Сейчас ассортимент выпускаемых овощных и фруктовых консервов состоит более чем из 70 наименований. Это зеленый горошек, икра из кабачков, кабачки в томатной заливке, огурцы и томаты консервированные, маринады, повидло, соки фруктовые и овощные с мякотью, березовый сок, компоты, щи, борщи, рассольники, солянка и другие.
 
 
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Польский инвестор вложил в этом году в производство ОАО "Горынский агрокомбинат" Br1,6 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ОАО Василий Ковалец.
 
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