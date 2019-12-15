Польский инвестор вложился в Горынский агрокомбинат

В августе предприятие вышло из процедуры санации путем заключения с кредиторами мирового соглашения. Деятельность ОАО восстановлена, при этом сохраняется проблема нехватки оборотных средств. Поэтому коллектив агрокомбината активно работает над привлечением зарубежных инвестиций, в частности развивает совместную деятельность с известными торговыми марками.





"В этом году мы получили от польского партнера на комплектацию производства зеленого горошка инвестиций на Br1,6 млн. Благодаря этому переработали более 1,2 тыс. т горошка. В том числе выпустили продукт под их торговой маркой. Они остались очень довольны качеством и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству", - сказал директор.





По его словам, нынешний год для предприятия складывается успешно. За январь - октябрь объем производства составил 105,1% к показателю соответствующего периода прошлого года. На заводе продолжается модернизация действующих производств и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Установлено современное оборудование и начато производство нового вида продукции - отварных стерилизованных овощей в вакуумной упаковке. "Это абсолютно натуральный продукт без добавления консервантов, даже таких безобидных, как сахар и соль. Срок годности таких готовых овощей - полгода, причем сохраняются цвет, качество и вкус продукта. Это очень удобно для хозяек", - отметил Василий Ковалец.





Работа над внедрением в производство новой технологии практически завершена. На предприятии подготовили линейку продуктов для выхода в торговую сеть. Уже заключен контракт на поставку с российской компанией. Готовые овощи в вакуумной упаковке будут также представлены на белорусском рынке.



