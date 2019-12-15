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Охраннику - от 450 рублей, водителю - от 580. В Минске пройдут три мини-ярмарки вакансий

16.12.2019 20:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на этой неделе проведут три мини-ярмарки вакансий. Искать работников наниматели будут с 17 по 19 декабря. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Мини-ярмарки вакансий пройдут с 10.00 до 12.00.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

17 декабря, во вторник, в центре занятости, который находится по адресу улица Любимова, 14, искать кадры будут компании «Персонал эксперт» и «ПрофРезервГрупп».

В среду, 18 декабря, в отделе обслуживания граждан № 1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите (ул. Я. Коласа, 69) искать потенциальных работников будут компании «Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования», «Персонал эксперт», «ПрофРезервГрупп», «Флайзис», а также госпредприятие «Ремавтодор Октябрьского района Минска».

19 декабря в центре занятости, который находится по адресу улица Щербакова, 32, набирать персонал будут представители предприятий «МЗАЛ им. П.М. Машерова», «Заводской райпищеторг», главный расчетный информационный центр БелЖД.

К примеру, в магазины торгового предприятия «Заводской райпищеторг» требуются бухгалтер на зарплату от 500 рублей, охранник (от 450 рублей), продавец, контроллер-кассир (от 450 рублей), водитель категорий В и С с удостоверением тракториста (от 580 рублей), заведующий торговой секцией (от 650 рублей).

Напомним, в Минске на конец ноября было зарегистрировано больше 22 тысяч вакансий.

На 1 декабря уровень безработицы в Минске составлял 0,1%. В столице зарегистрировано 22,04 тысячи вакансий (месяцем ранее — 20,5 тысячи). При этом 13,2 тысячи предложений нанимателей было для рабочих (месяц назад — около 13 тысяч).

Больше всего в Минске не хватает инженеров, специалистов, медсестер и поваров. Также требуются учителя, экономисты, санитарки, штукатуры и прочие работники.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на этой неделе проведут три мини-ярмарки вакансий. Искать работников наниматели будут с 17 по 19 декабря.
 
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