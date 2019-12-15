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Под Москвой накрыли крупную наркогруппировку во главе с выходцем из Беларуси

16.12.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Главного управления по наркоконтролю МВД Беларуси вместе с коллегами из России пресекли деятельность международной преступной группировки, которая долгое время занималась производством и сбытом метадона, сообщает пресс-служба белoрусской милиции.

По данным правоохранителей, организатором группировки был житель Могилева, представитель народности рома. Он приобрел частный дом в Подмосковье и оборудовал там лабораторию для производства метадона.

Правоохранители двух стран совместно задержали в Московской области организатора группы и его соучастника. Было изъято больше 14 килограммов метадона, больше 100 кг химических веществ и прекурсоров и оборудование для производства наркотика.

Стоимость изъятого метадона на черном рынке составила бы больше 1,5 млн долларов.

Против задержанных возбуждено уголовное дело об изготовлении и распространении наркотиков в крупном размере в составе группы по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
 
Теги: Могилев
 
 
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Сотрудники Главного управления по наркоконтролю МВД Беларуси вместе с коллегами из России пресекли деятельность международной преступной группировки, которая...
 
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