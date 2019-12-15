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Олег Волчек о показаниях бойца, который расправлялся с оппонентами Лукашенко: 99% – правда

16.12.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Deutche Welle побеседовала с Юрием Гаравским, который утверждает, что 20 лет назад был причастен к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского.



По оценке правозащитника Олега Волчека, 99% слов Юрия Гаравского совпадают с тем, что сам Волчек расследовал раньше.

«Он подтвердил механизм гражданской комиссии, расследовавшей обстоятельства исчезновения Захаренко и Гончара. Только подтвердил он схему не как правозащитники, а как исполнитель. Это важно, так как он подтвердил и доклад бывшего специального докладчика юридической комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Беларуси Христоса Пургуридеса, показания других правозащитников. Все совпадает».

По мнению Волчека, Минск будет молчать в деле исчезновений оппонентов Лукашенко, как и раньше.

«Могут это прокомментировать, только если в Евросоюзе попросят дать объяснения. В Беларуси реализуется много европейских грантов в охране границы, здравоохранении, экологии. Деньги из бюджета ЕС не могут идти, пока не выяснятся эти обстоятельства».

Журналисты немецкого издания пообщались с человеком, который называет себя бывшим бойцом белорусского спецотряда быстрого реагирования Юрием Гаравским. Мужчина заявляет, что весной 1999 года бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси похитили и убили экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.
 
Теги: Минск
 
 
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Deutche Welle побеседовала с Юрием Гаравским, который утверждает, что 20 лет назад был причастен к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского.
 
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