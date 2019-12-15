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Дмитрий Дудик о молодёжной сборной Беларуси по хоккею: «Мы лучшие по забиваемости, в большинстве»

16.12.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь на молодежном чемпионате мира в Минске в 2019 году выступила достойно, но в числе лучших взяла третье место. Нашим молодым хоккеистам уже покорялась золотая вершина в первом дивизионе в 2015-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Затем все как-то не везло. Теперь, чтобы выбиться в элиту, белорусам нужно попотеть в каждом матче. В любом случае, у наших есть преимущество – родные стены и поддержка болельщиков.

Дмитрий Дудик о молодёжной сборной Беларуси по хоккею: «Мы лучшие по забиваемости, в большинстве»

Дмитрий Дудик о молодёжной сборной Беларуси по хоккею: «Мы лучшие по забиваемости, в большинстве»

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Навскидку, мы лучшие по забиваемости, в большинстве, лучшие в меньшинстве. Ни разу не проиграли в основное. Обыграли команду-победителя. Да, случились два поражения в овертайме, где все-таки должен был решать скил наших креативных игроков.

Дмитрий Дудик о молодёжной сборной Беларуси по хоккею: «Мы лучшие по забиваемости, в большинстве»

Дмитрий Дудик о молодёжной сборной Беларуси по хоккею: «Мы лучшие по забиваемости, в большинстве»

Дмитрий Дудик о молодёжной сборной Беларуси по хоккею: «Мы лучшие по забиваемости, в большинстве»

Люди в материале: Дмитрий Дудик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь на молодежном чемпионате мира в Минске в 2019 году выступила достойно, но в числе лучших взяла третье место. Нашим молодым хоккеистам уже...
 
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