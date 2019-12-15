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Дмитрий Дудик о молодёжной сборной Беларуси по хоккею: «Мы лучшие по забиваемости, в большинстве»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь на молодежном чемпионате мира в Минске в 2019 году выступила достойно, но в числе лучших взяла третье место. Нашим молодым хоккеистам уже покорялась золотая вершина в первом дивизионе в 2015-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затем все как-то не везло. Теперь, чтобы выбиться в элиту, белорусам нужно попотеть в каждом матче. В любом случае, у наших есть преимущество – родные стены и поддержка болельщиков.
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
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Новости Беларуси. Беларусь на молодежном чемпионате мира в Минске в 2019 году выступила достойно, но в числе лучших взяла третье место. Нашим молодым хоккеистам уже...
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