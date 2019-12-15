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В Минске презентовали проект о фронтовых кинооператорах

16.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Их оружие – кинокамера. В Минске презентовали проект о фронтовых кинооператорах. Выставка приурочена к 95-летию национального кино, передает телеканал «МИР 24».

В экспозиции – документы из фондов национального архива Беларуси. Многие из них долгое время находились под грифом «секретно». На фронте и в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной работало более 300 операторов. Они сняли почти четыре миллиона метров кинопленки.

Среди известных имен -  Мария Сухова, Иосиф Войнерович. Его, кстати, считают самым удачливым фронтовым хроникером. Он запечатлел на пленку едва ли не все важные военные события на территории Беларуси.

«Сейчас мы можем видеть уникальные кадры, кадры кинохроники, которая рассказывает о партизанском движении, о подвиге, о героизме, о преступлениях нацистов на оккупированной территории, о трудовом подвиге людей. Сегодня на выставке представлены уникальные документы. Это наградные листы на белорусских кинооператоров, которые были в составе партизанских отрядов, прямо скажем, воевали», – рассказал директор Национального архива Беларуси Андрей Деменюк.

Экспозиция в Национальном архиве будет работать до конца года.



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Теги: Минск
 
 
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В экспозиции – документы из фондов национального архива Беларуси. Многие из них долгое время находились под грифом «секретно».
 
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