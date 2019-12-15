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В Минске презентовали проект о фронтовых кинооператорах
16.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Их оружие – кинокамера. В Минске презентовали проект о фронтовых кинооператорах. Выставка приурочена к 95-летию национального кино, передает телеканал «МИР 24».
Среди известных имен - Мария Сухова, Иосиф Войнерович. Его, кстати, считают самым удачливым фронтовым хроникером. Он запечатлел на пленку едва ли не все важные военные события на территории Беларуси.
Экспозиция в Национальном архиве будет работать до конца года.
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В экспозиции – документы из фондов национального архива Беларуси. Многие из них долгое время находились под грифом «секретно».
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