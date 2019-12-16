Как выбрать развивающий коврик для ребенка?

Источник материала: Tut.by



В большом ассортименте детских игрушек запутается даже опытный родитель. Товары для творчества, логики, моторики… Отдельное внимание стоит уделить развивающим коврикам, без которых сложно обойтись. Редакция TAM.BY рассказывает, как выбрать коврик для ребенка — легко и быстро.

Содержание:

Виды развивающих ковриков

Детские коврики размещаются на полу, кровати или диване и встречаются двух видов:

Игровые коврики — развивают моторику, тренируют тактильное восприятие, память, творческое мышление ребенка. Игровые коврики используются в качестве игровой зоны дома или вместо покрывала на природе.

Музыкально-танцевальные — развивают слух, чувство ритма, тренируют танцевальные способности ребенка.

Классический коврик изготовлен из утеплителя и оснащается развивающими игрушками. Коврик-трансформер схож с предыдущим вариантом, однако удобный в транспортировке — потяните за ручки, чтобы изделие превратилось в сумку. Физическое развитие малыша поможет повысить коврик с дугами — изделие, на конструкции которого крепятся подвижные игрушки.

Для деток постарше подойдет коврик-паззл — для сборки малыш складывает элементы в нужную картинку. Также продаются ортопедические коврики, которые послужат массажером для маленьких ножек.

Как выбрать коврик для ребенка?

До 6 месяцев. Для самых маленьких выбрают коврик с дугами, на которые крепятся игрушки. Пытаясь до них дотянуться, ребенок быстро учится держать головку, переворачиваться, согласовывать координацию руки и глаз. Часто такие коврики изготавливают с бортиками, которые несут дополнительную безопасность.

От 6 месяцев до 1 года. В таком возрасте ребенок умеет сидеть и ползать, учится вставать и наклоняться в положении стоя. Под такие цели пригодится классический коврик — игровой или музыкальный. Во втором случае малыш играет с музыкальными игрушками и кнопочками.

От 1 года и старше. Выбрать игровой коврик для этого возраста уже сложнее. Важно учесть интерактивность покупки, которая вместо родителя сможет «разговаривать» с ребенком, «обучать» цветам и звукам. Часто такие коврики содержат сюжетные игры, рисунки для развития воображения.

Советы по выбору коврика

Выбирая детский коврик, убедитесь в безопасности покупки. Конечно, сертифицированную продукцию для детей тщательно проверяют на безопасность. Однако в интересах родителя найти износостойкий товар, приятный на ощупь и без резкого запаха. Проверьте обе стороны коврика на скольжение, иначе изделие будет съезжать. У ребенка появится риск упасть и получить травму. Приобретая коврик с дугами, убедитесь, что конструкция съемная. Это позволит менять назначение покупки время от времени. Не забывайте об эргономике комнаты — купите такой коврик, который легко складывается и освобождает часть комнаты.

Чтобы выбрать развивающий коврик для ребенка, руководствуйтесь задачами. Если хотите проработать визуальное восприятие ребенка, ищите яркий коврик с рисунками. Если задача развить моторику, то рассмотрите коврик с дугами и игрушками.

Советы о том, как выбрать коврик для ребенка, понадобятся родителям при покупке. Следуйте рекомендациям — это сократит время на поиски и поможет быстро определиться. Удобно совершать покупки, если под рукой — детские магазины в Минске .