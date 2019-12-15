ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

16.12.2019 22:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Идеально отточенные движения под волшебное звучание классической музыки. Около 300 лучших учащихся и студентов Витебской области собрались 16 декабря на новогоднем балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

Дамы в роскошных платьях и галантные кавалеры. А ведь это будущие военные, врачи, юристы, дизайнеры. Пары закружились в вальсе, а еще с легкостью исполнили венгерку, полонез и мазурку.

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

Валерия Романова, студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Очень волнительно, мы долго к этому готовились – около двух месяцев. Прошло все замечательно, все мои ожидания оправдались. Моя детская мечта станцевать вальс в красивом платье, с веером – все это исполнилось. Эмоции переполняют!

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

Валерий Филипенко, учащийся Витебского кадетского училища:
Каждому офицеру положено танцевать вальс. Я уже не первый год участвую в таких мероприятиях. Мои эмоции сегодня зашкаливают. Приятно присутствовать в таком окружении.

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

Николай Шерстнев, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Новогодний бал, прежде всего, объединит всю нашу передовую молодежь. Они пускай знакомятся, пускай создают семьи, они уже взрослые, это студенты, пусть остаются в Витебской области, пусть работают.

Бал стал не единственным новогодним подарком. В честь лучших – концерт симфонического оркестра, выставки и презентации, а также вручение грамот и премий от главы области.

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

Люди в материале: Николай Шерстнев, Валерий Филипенко, Валерия Романова
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Идеально отточенные движения под волшебное звучание классической музыки. Около 300 лучших учащихся и студентов Витебской области собрались 16...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске презентовали проект о фронтовых кинооператорах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика