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«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Идеально отточенные движения под волшебное звучание классической музыки. Около 300 лучших учащихся и студентов Витебской области собрались 16 декабря на новогоднем балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дамы в роскошных платьях и галантные кавалеры. А ведь это будущие военные, врачи, юристы, дизайнеры. Пары закружились в вальсе, а еще с легкостью исполнили венгерку, полонез и мазурку.
Валерия Романова, студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Валерий Филипенко, учащийся Витебского кадетского училища:
Николай Шерстнев, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Бал стал не единственным новогодним подарком. В честь лучших – концерт симфонического оркестра, выставки и презентации, а также вручение грамот и премий от главы области.
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Новости Беларуси. Идеально отточенные движения под волшебное звучание классической музыки. Около 300 лучших учащихся и студентов Витебской области собрались 16...
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