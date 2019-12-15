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Брестский футбольный манеж принял первый международный турнир
16.12.2019 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Открытая детская футбольная лига собрала 16 команд из страны-хозяйки, Украины и Польши. Сыграли они в группах, а затем в плей-офф.
Брестчанам из ЦОР-1 досталась бронза турнира. В матче за нее они переиграли СДЮШОР из Березы – 2:0.
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Открытая детская футбольная лига собрала 16 команд из страны-хозяйки, Украины и Польши. Сыграли они в группах, а затем в плей-офф. Брестчанам из ЦОР-1 досталась...
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