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Брестский футбольный манеж принял первый международный турнир

16.12.2019 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Открытая детская футбольная лига собрала 16 команд из страны-хозяйки, Украины и Польши. Сыграли они в группах, а затем в плей-офф.

Брестский футбольный манеж принял первый международный турнир

Брестчанам из ЦОР-1 досталась бронза турнира. В матче за нее они переиграли СДЮШОР из Березы – 2:0.

Брестский футбольный манеж принял первый международный турнир


А в главном матче варшавская «Дельта» минимально одолела минское «Динамо» – 1:0, увезя за Буг чемпионский кубок.

Брестский футбольный манеж принял первый международный турнир


Две брестские команды академии «Динамо» заняли 11 и 16 места.

 
 
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  Открытая детская футбольная лига собрала 16 команд из страны-хозяйки, Украины и Польши. Сыграли они в группах, а затем в плей-офф. Брестчанам из ЦОР-1 досталась...
 
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