Брестский футбольный манеж принял первый международный турнир

Источник материала: Виртуальный Брест

Открытая детская футбольная лига собрала 16 команд из страны-хозяйки, Украины и Польши. Сыграли они в группах, а затем в плей-офф.





Брестчанам из ЦОР-1 досталась бронза турнира. В матче за нее они переиграли СДЮШОР из Березы – 2:0.







А в главном матче варшавская «Дельта» минимально одолела минское «Динамо» – 1:0, увезя за Буг чемпионский кубок.







Две брестские команды академии «Динамо» заняли 11 и 16 места.