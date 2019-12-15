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За продвижение спорта: в штаб-квартире НОК чествовали олимпийских чемпионов и руководителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось чествование олимпийских чемпионов и руководителей, оказавших содействие в продвижении спорта и олимпийского движения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Почетной грамотой НОК Беларуси был отмечен олимпийский чемпион, а ныне главный тренер национальной сборной по гандболу Юрий Шевцов. Также благодарностями были награждены победительница Олимпиады 1972 года по спортивной гимнастике Антонина Кошель и первый вице-президент НОК (с 2017 по 2019 годы) Семен Шапиро. Почетную медаль НОК получил председатель Белорусской ассоциации каноэ Валентин Байко.
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Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось чествование олимпийских чемпионов и руководителей, оказавших содействие в...
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