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Новополоцкий приют для животных выпустит коллекцию одежды и аксессуаров
16.12.2019 23:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Приют для животных «Шанс» в Новополоцке разработал собственную продукцию: брелоки, майки, шапки, сумки-шоперы и носки. Создать качественные и удобные вещи приюту помогла команда белорусского бренда
— Свою продукцию мы хотим выпускать с одной целью: помочь животным и дать приюту постоянный доход, — рассказала одна из авторов идеи Александра БОБРИК. — У приютов нет постоянной денежной поддержки, государством они не поддерживаются (или недостаточно). Всё — сугубо на энтузиазме. И если кто-то может помочь с реализацией нашей идеи — найти место печати, организовать транспортировку, распространение — отзовитесь, мы будем очень признательны.
Если вы приобретаете какой-либо аксессуар из коллекции "Шанса", вы не только делаете хороший подарок себе и/или вашим близким, но и помогаете животным приюта. Заказать товары можно на странице приюта в
Организаторы проекта будут рады любой помощи, в том числе информационной поддержке.
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Приют «Шанс» направит деньги от продажи мерчендайза в помощь своим питомцам.
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