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Новополоцкий приют для животных выпустит коллекцию одежды и аксессуаров

16.12.2019 23:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новополоцкий приют для животных выпустит коллекцию одежды и аксессуаров
http://instagram.com/

Приют для животных «Шанс» в Новополоцке разработал собственную продукцию: брелоки, майки, шапки, сумки-шоперы и носки. Создать качественные и удобные вещи приюту помогла команда белорусского бренда LSTR Adziennie.

Новополоцкий приют для животных выпустит коллекцию одежды и аксессуаров
Новополоцкий приют для животных выпустит коллекцию одежды и аксессуаров
 

— Свою продукцию мы хотим выпускать с одной целью: помочь животным и дать приюту постоянный доход, — рассказала одна из авторов идеи Александра БОБРИК. — У приютов нет постоянной денежной поддержки, государством они не поддерживаются (или недостаточно). Всё — сугубо на энтузиазме. И если кто-то может помочь с реализацией нашей идеи  найти место печати, организовать транспортировку, распространение — отзовитесь, мы будем очень признательны.

Новополоцкий приют для животных выпустит коллекцию одежды и аксессуаров
 
Новополоцкий приют для животных выпустит коллекцию одежды и аксессуаров
 

Если вы приобретаете какой-либо аксессуар из коллекции "Шанса", вы не только делаете хороший подарок себе и/или вашим близким, но и помогаете животным приюта. Заказать товары можно на странице приюта в Instagram или ВКонтакте. Поддержать проект - на ulej.by.

Организаторы проекта будут рады любой помощи, в том числе информационной поддержке.

 
 
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Приют «Шанс» направит деньги от продажи мерчендайза в помощь своим питомцам.
 
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