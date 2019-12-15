Новополоцкий приют для животных выпустит коллекцию одежды и аксессуаров

Приют для животных «Шанс» в Новополоцке разработал собственную продукцию: брелоки, майки, шапки, сумки-шоперы и носки. Создать качественные и удобные вещи приюту помогла команда белорусского бренда LSTR Adziennie .







— Свою продукцию мы хотим выпускать с одной целью: помочь животным и дать приюту постоянный доход, — рассказала одна из авторов идеи Александра БОБРИК. — У приютов нет постоянной денежной поддержки, государством они не поддерживаются (или недостаточно). Всё — сугубо на энтузиазме. И если кто-то может помочь с реализацией нашей идеи — найти место печати, организовать транспортировку, распространение — отзовитесь, мы будем очень признательны.









Если вы приобретаете какой-либо аксессуар из коллекции "Шанса", вы не только делаете хороший подарок себе и/или вашим близким, но и помогаете животным приюта. Заказать товары можно на странице приюта в Instagram или ВКонтакте . Поддержать проект - на ulej.by .

Организаторы проекта будут рады любой помощи, в том числе информационной поддержке.