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Уголок волшебства. Как работает чудометр в резиденции Деда Мороза и сколько писем получили в Беловежской пуще
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 декабря 16 лет назад. Именно в этот день Беловежский Дед Мороз встретил своих первых посетителей. С тех пор гостей у него побывало больше 1,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский волшебник неоднократно признавался самым популярным среди детей и взрослых в странах СНГ. Свой новый зимний сезон он, как и всегда, встречает горячо.
Вот моя внученька Снегурочка приготовила мне на эти дни, когда у нас тысячи гостей, отдыхать практически некогда. Я отдыхаю на самой маленькой подушечке.
Размер подушки диктует время года. Декабрьские дни для Беловежского Деда Мороза самые жаркие в году. Хлопот прибавляется с каждым часом. Это время не для сна. Прежде чем встретить гостей, которые уже на пороге, Дедушка разбирает почту. Только за этот год пришло больше 6 тысяч писем. Дети делятся самым сокровенным.
А это письмо из Гомеля. Дорогой Дедушка Мороз, здравствуй! Пишет тебе Виталик из Гомеля. Помоги мне, пожалуйста, я хочу стать конструктором.
Дед Мороз отвечает на каждое письмо. Это нерушимое правило волшебника. Разбирает старательно выведенные детской рукой буквы. А иногда и иероглифы. География писем – больше сотни стран мира.
Дети предлагают такие новшества. Пишут, чтобы больше использовать энергию солнца, ветра, перейти на электромобиль, отказаться от пластиковых пакетов. Это все дети пишут, поднимают самые острые вопросы и проблемы.
Здесь рады и детям, и взрослым. Приезжают целыми семьями – иногда не простыми. Настя Карпова из Боровлян живет в доме семейного типа. К Деду Морозу наведывается уже третий год. В этом ее ждал сюрприз – чудопочта.
Появился у нас такой удивительный почтовый ящик, сюда дети бросают свои письма. Здесь устроен чудометр, и он считывает желания всех детей.
В пуще в этом году вывели даже свою единицу измерения. Сложили квант и желание – получили кважелы. До 31 декабря нужно набрать 99 тысяч.
Анастасия Карпова, воспитанница детского дома семейного типа (Боровляны):
За 16 лет в поместье Деда Мороза приняли 1,5 миллиона гостей. Это население одной Барселоны или двух Амстердамов.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Успех Деда Мороза из Беловежской пущи прост. Несмотря на должность, возраст или национальность, каждый уезжает от доброго волшебника с искренней верой в чудо.
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Уголок волшебства. Как работает чудометр в резиденции Деда Мороза и сколько писем получили в Беловежской пуще
Новости Беларуси. 16 декабря 16 лет назад. Именно в этот день Беловежский Дед Мороз встретил своих первых посетителей. С тех пор гостей у него побывало больше 1,5...
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