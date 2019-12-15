|
«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возле ратуши начали устанавливать инновационную новогоднюю елку. Специалисты уже успели закрепить для нее металлический каркас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подобная елка в Минске появится впервые – она будет состоять из 82 световых шаров. Разрабатывал эскиз Адриан Храпицкий – тот же дизайнер, что в 2018 году создавал праздничное дерево возле Дворца спорта. Тогда оно было признано одним из красивейших в Европе. Зажжет свои огни елка у ратуши к 20 декабря.
Сергей Коновальчик, мастер участка ГП «Минскреклама»:
Всего специалисты «Минскрекламы» установили в столице около 30 елок. Главная новогодняя красавица страны разместилась на Октябрьской площади, Она как и в прошлом году украшена гирляндой из светодиодных панелей. елка возле Дворца Спорта свой внешний вид тоже кардинально не изменила. Ее дополнили новыми световыми элементами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске
Новости Беларуси. Возле ратуши начали устанавливать инновационную новогоднюю елку. Специалисты уже успели закрепить для нее металлический каркас, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)