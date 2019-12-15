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«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске

16.12.2019 23:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возле ратуши начали устанавливать инновационную новогоднюю елку. Специалисты уже успели закрепить для нее металлический каркас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подобная елка в Минске появится впервые – она будет состоять из 82 световых шаров. Разрабатывал эскиз Адриан Храпицкий – тот же дизайнер, что в 2018 году создавал праздничное дерево возле Дворца спорта. Тогда оно было признано одним из красивейших в Европе. Зажжет свои огни елка у ратуши к 20 декабря.

«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске

«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске

Сергей Коновальчик, мастер участка ГП «Минскреклама»:
Высота елки более – 11 метров. Будет около 15 ярусов и в каждом ярусе – определенного диаметра шары: от 1,5 м до 640 мм. Каждый ярус будет представлен своим цветом.

«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске

Всего специалисты «Минскрекламы» установили в столице около 30 елок. Главная новогодняя красавица страны разместилась на Октябрьской площади, Она как и в прошлом году украшена гирляндой из светодиодных панелей. елка возле Дворца Спорта свой внешний вид тоже кардинально не изменила. Ее дополнили новыми световыми элементами.

«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске

«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске

Люди в материале: Сергей Коновальчик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Возле ратуши начали устанавливать инновационную новогоднюю елку. Специалисты уже успели закрепить для нее металлический каркас, сообщили в...
 
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