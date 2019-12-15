«Каждый ярус будет представлен своим цветом». Как будет выглядеть инновационная новогодняя ёлка возле ратуши в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возле ратуши начали устанавливать инновационную новогоднюю елку. Специалисты уже успели закрепить для нее металлический каркас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подобная елка в Минске появится впервые – она будет состоять из 82 световых шаров. Разрабатывал эскиз Адриан Храпицкий – тот же дизайнер, что в 2018 году создавал праздничное дерево возле Дворца спорта. Тогда оно было признано одним из красивейших в Европе. Зажжет свои огни елка у ратуши к 20 декабря.









Сергей Коновальчик, мастер участка ГП «Минскреклама»:

Высота елки более – 11 метров. Будет около 15 ярусов и в каждом ярусе – определенного диаметра шары: от 1,5 м до 640 мм. Каждый ярус будет представлен своим цветом.





Всего специалисты «Минскрекламы» установили в столице около 30 елок. Главная новогодняя красавица страны разместилась на Октябрьской площади, Она как и в прошлом году украшена гирляндой из светодиодных панелей. елка возле Дворца Спорта свой внешний вид тоже кардинально не изменила. Ее дополнили новыми световыми элементами.







