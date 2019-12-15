МАЗ откатился назад. Троллейбус и грузовик столкнулись на перекрёстке Чорного и Сурганова

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неожиданный маневр. Троллейбус и грузовик столкнулись в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла на перекрестке Кузьмы Чорного и Сурганова. По информации ГАИ, два «тяжеловеса» остановились друг за другом на красный сигнал светофора. Неожиданно МАЗ откатился назад и протаранил троллейбус. В результате ДТП пострадало только лобовое стекло общественного элетротранспорта. Все обстоятельства выясняются.















