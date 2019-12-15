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МАЗ откатился назад. Троллейбус и грузовик столкнулись на перекрёстке Чорного и Сурганова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неожиданный маневр. Троллейбус и грузовик столкнулись в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Авария произошла на перекрестке Кузьмы Чорного и Сурганова. По информации ГАИ, два «тяжеловеса» остановились друг за другом на красный сигнал светофора. Неожиданно МАЗ откатился назад и протаранил троллейбус. В результате ДТП пострадало только лобовое стекло общественного элетротранспорта. Все обстоятельства выясняются.
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Новости Беларуси. Неожиданный маневр. Троллейбус и грузовик столкнулись в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Авария произошла на...
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